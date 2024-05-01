Предпосылка этого проста. Перед очисткой пригоревшей сковородки в сушилке положите в нее несколько капель обычного мыльного средства для посуды, а затем несколько дюймов горячей (но не ошпаривающей) воды. Затем положите сковородку в горячую воду (убедитесь, что нажали на нее, чтобы она полностью погрузилась), и установите таймер на час, чтобы вода настояла. Бум! Когда вы сливаете воду, все обгоревшие части должны подняться. Если нет, попробуйте промыть потом кастрюлю холодной водой.

2. Вскипятите мыло и перекись водорода.