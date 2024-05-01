Не думайте выбрасывать ваши кухонные принадлежности, как только с ними стало что-то не так, ведь очистить пригоревшую сковородку и вернуть ее к жизни вполне реально. Мы расскажем, как это сделать.
1. Используйте сушилку.
Предпосылка этого проста. Перед очисткой пригоревшей сковородки в сушилке положите в нее несколько капель обычного мыльного средства для посуды, а затем несколько дюймов горячей (но не ошпаривающей) воды. Затем положите сковородку в горячую воду (убедитесь, что нажали на нее, чтобы она полностью погрузилась), и установите таймер на час, чтобы вода настояла. Бум! Когда вы сливаете воду, все обгоревшие части должны подняться. Если нет, попробуйте промыть потом кастрюлю холодной водой.
2. Вскипятите мыло и перекись водорода.
Что вы получите, если скрестить мыло для посуды и перекись водорода? Надеюсь, вам удастся очистить пригоревшую сковородку! Поставив кастрюлю или сковороду на плиту, добавьте 1/2 дюйма перекиси водорода и несколько струек обычного мыла для посуды. Установите плиту на высокий уровень и дайте закипеть смеси. Когда она будет выглядеть пенной, выключите плиту, дайте сковороде постоять 10-15 минут, чтобы пригоревшие кусочки разрыхлились. Для дополнительной крепости в смесь можно добавить немного соды.
3. Скраб с сахарным кубиком.
Еще один нетрадиционный метод, действительно имеет совершенный смысл — все, что нужно, чтобы очистить пригоревшую сковородку, — осторожное потирание кубиком сахара (почти как крошечной сладкой губкой!). Просто смочите поверхность обгоревшей части и потрите, пока кусочки не исчезнут, затем повторите с новым кубиком сахара, пока сковорода не станет новой. Только имейте в виду, что если вы добавите слишком много воды, сахар просто растворится и очистить пригоревшую сковороду вы не сможете.
Источник: thekitchn
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