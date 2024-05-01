Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака, 1 мая, поскольку наша интуиция получает заряд энергии от жизненного пути, ее не следует игнорировать.
Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро для вашего знака зодиака на 1 мая.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Маг.
Овен, вы уверены в себе и уверены в себе. Вы знаете, что приносите, и поэтому хотите обладать своей независимостью.
Вы талантливы, находчивы и действительно опытны в тех областях, за которые люди готовы вам платить.
Вы можете быть удивлены тем, что то, чем вы занимаетесь, можно выполнять в качестве подработки и получать за это деньги.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Суд.
Временами вы упрямы, поэтому, когда у вас есть мнение, вы хотите его высказать, и иногда это может заставить вас выглядеть настойчивым.
Всему свое время и место, и не всегда необходимо делиться мнением.
Иногда люди не готовы получать советы, потому что им нужно разобраться в этом самостоятельно.
Возможно, вы все равно не сможете изменить их мнение, и если вы не можете смириться с тем, что кто-то делает свое дело после того, как вы его предупредили, лучше просто не ходить туда вообще.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Солнце.
У тебя такой жизнерадостный характер, что порой люди могут подумать, что ты немного притворяешься.
Вы знаете, что научились преодолевать трудные времена и что, когда вы усердно работаете, все в конечном итоге оборачивается к лучшему.
Дождь или сияние, хорошее или плохое — это отношение, которое вы несете с собой через всю жизнь, и оно хорошо служит вам даже сейчас.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Звезда.
Иметь веру. Так легко потерять из виду, как устроена Вселенная, когда ты по колено в сложной ситуации. Некоторые вещи предназначены для того, чтобы вырастить вас.
Вы можете не понимать причину, по которой вы в этой путанице, но то, что вы из этого узнаете, не только сделает вас сильнее, но и укрепит уверенность в себе, своей высшей силе и тех, кому вы доверяете.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Луна.
Никогда не знаешь, пока не попробуешь. Возможно, вы думаете, что вам следует держать бдительность.
Вы построили стену вокруг своего сердца, потому что в ваших последних отношениях с вами не обращались так, как, по вашему мнению, следовало бы.
Но, возможно, на этот раз все будет немного по-другому. Вы не узнаете, можете ли вы доверять кому-то, пока не дадите ему шанс. Начни с малого.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Повешенный.
Вы не любите ждать, но время от времени это необходимо.
Вы готовы сделать этот большой шаг вперед, но вашему партнеру и, возможно, вашей семье все еще нужно немного времени, чтобы приспособиться к переменам.
Потерпи. Не волнуйтесь, что вы пропустите. Дайте им возможность воодушевиться этой идеей. Вы все будете счастливее, когда все будут на одной волне и по доброй воле.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Королева Кубков.
Ты любящая душа. В вашем мягком и нежном подходе к людям есть что-то такое, что согревает их к вам.
Это именно то прикосновение, которое сегодня необходимо в ваших отношениях. Будьте собой и позвольте своей доброте проявляться безоговорочно.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Паж Мечей.
Новая идея и свежий взгляд полезны. Вам нужен друг, который поможет вам разобраться в вашей ситуации.
У каждого свой уровень опыта, и так приятно, когда люди готовы открыться и поделиться им друг с другом.
Не отвергайте то, что слышите. В сказанном всегда есть крупица мудрости.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Четверка Кубков.
Управляйте своими эмоциями. Вы взволнованы. У вас большие планы, но не всем нужно так открыто делиться с миром.
Вы носите свое сердце на рукаве, и вам нравится быть стойким человеком.
Но дело в том, что не все живут по одним и тем же правилам, и вы можете испытать приступ эмоционального разочарования, если подумаете, что они таковы. У каждого есть свободная воля.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Четверка Мечей.
Вам нужно немного отдыха и развлечений. Вам необходим отдых и расслабление, потому что у вас была напряженная и тяжелая неделя.
Вы можете убивать только до тех пор, пока вам внезапно не придется броситься в постель, чтобы хорошо и долго вздремнуть. Включите телефон в режим полета. Пусть кто-нибудь другой помоет посуду. Получите все необходимое на этих выходных.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Рыцарь Жезлов.
Прогуляйтесь Свежая идея может прийти к вам, когда вы свежи и ясно мыслите.
Если вы чувствуете, что ваше воображение глубоко нырнуло и у вас закончились новые идеи, отправляйтесь на небольшую природную тропу и позвольте своему разуму и телу соединиться с природой. Это будет очень полезно для вашего духа.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Шестерка Жезлов.
Верьте в себя и в то, кто вы есть. Временами вы можете чувствовать себя неуверенно, но верьте в свои возможности.
Вы любящий и добрый. Не стоит недооценивать силу того, что вы можете сделать, когда настроитесь на достижение цели.
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