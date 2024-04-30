Добавьте воду : наполните мультиварку водой, пока она не будет чуть выше линии остатков пищи.

И уксус : добавьте 1/2 стакана дистиллированного белого уксуса для мультиварки на 3 литра или 1 чашку для мультиварки на 6 литров.

И пищевая сода : медленно всыпьте 1/2 стакана пищевой соды для мультиварки на 3 литра или 1 стакан для мультиварки на 6 литров. Дайте пузырям погаснуть, а затем добавьте еще немного. Это поможет почистить мультиварку более тщательно.

Накройте крышкой и установите для мультиварки НИЗКИЙ режим на один час или до четырех.

Охладите и помойте : дайте вставке мультиварки остыть и промойте ее в раковине теплой водой с мылом. Поставьте его на прилавок, чтобы он высох.

Когда вы увидите, что вам удалось полностью почистить мультиварку, значит, можно праздновать вашу маленькую победу!