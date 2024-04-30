Каждый любит, чтобы техника на его кухне была чистой и сияющей, однако для этого нужно прилагать усилия - в частности, почистить мультиварку нужно не только перед приходом гостей, но и для себя.
Как почистить мультиварку
Ну, оказывается, вам не нужно тратить время или энергию, чтобы почистить мультиварку, потому что вы можете заставить ее очищать себя!
Краткая версия состоит в том, что вместо того, чтобы замачивать керамическую вставку в раковине, а затем мыть ее, нагрейте смесь уксуса и пищевой соды внутри мультиварки и дайте ей сделать работу за вас.
Как настроить мультиварку на самоочистку
Оборудование
- Долгоговорка
- вода
- Дистиллированный белый уксус
- Пищевая сода
Инструкции
Добавьте воду : наполните мультиварку водой, пока она не будет чуть выше линии остатков пищи.
И уксус : добавьте 1/2 стакана дистиллированного белого уксуса для мультиварки на 3 литра или 1 чашку для мультиварки на 6 литров.
И пищевая сода : медленно всыпьте 1/2 стакана пищевой соды для мультиварки на 3 литра или 1 стакан для мультиварки на 6 литров. Дайте пузырям погаснуть, а затем добавьте еще немного. Это поможет почистить мультиварку более тщательно.
Накройте крышкой и установите для мультиварки НИЗКИЙ режим на один час или до четырех.
Охладите и помойте : дайте вставке мультиварки остыть и промойте ее в раковине теплой водой с мылом. Поставьте его на прилавок, чтобы он высох.
Когда вы увидите, что вам удалось полностью почистить мультиварку, значит, можно праздновать вашу маленькую победу!
Источник: thekitchn
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