Каждый любит, чтобы техника на его кухне была чистой и сияющей, однако для этого нужно прилагать усилия - в частности, почистить мультиварку нужно не только перед приходом гостей, но и для себя.

Как почистить мультиварку

Ну, оказывается, вам не нужно тратить время или энергию, чтобы почистить мультиварку, потому что вы можете заставить ее очищать себя!

Краткая версия состоит в том, что вместо того, чтобы замачивать керамическую вставку в раковине, а затем мыть ее, нагрейте смесь уксуса и пищевой соды внутри мультиварки и дайте ей сделать работу за вас.

Нам нравится этот метод, поскольку он не слишком суров. Не беспокойтесь, ведь пищевая сода повредит керамической поверхности, поэтому вам не нужно беспокоиться о каких-либо вредных остатках.

мультиварка

Как настроить мультиварку на самоочистку

Оборудование

  • Долгоговорка
  • вода
  • Дистиллированный белый уксус
  • Пищевая сода

Инструкции

Добавьте воду : наполните мультиварку водой, пока она не будет чуть выше линии остатков пищи.

И уксус : добавьте 1/2 стакана дистиллированного белого уксуса для мультиварки на 3 литра или 1 чашку для мультиварки на 6 литров.

И пищевая сода : медленно всыпьте 1/2 стакана пищевой соды для мультиварки на 3 литра или 1 стакан для мультиварки на 6 литров. Дайте пузырям погаснуть, а затем добавьте еще немного. Это поможет почистить мультиварку более тщательно.

Накройте крышкой и установите для мультиварки НИЗКИЙ режим на один час или до четырех.

Охладите и помойте : дайте вставке мультиварки остыть и промойте ее в раковине теплой водой с мылом. Поставьте его на прилавок, чтобы он высох.

кухня

Когда вы увидите, что вам удалось полностью почистить мультиварку, значит, можно праздновать вашу маленькую победу!

Источник: thekitchn

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