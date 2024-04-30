Если у вас есть две минуты, чтобы очистить холодильник — пока вы ждете звукового сигнала микроволновки или если вы готовы идти на прогулку, но ваш партнер все еще ищет свое пальто, например, — вы все равно можете получить многое сделано.



Вот ваш быстрый контрольный перечень.

Удалите старые вещи : отсканируйте все в холодильнике. (Не забудьте о ящиках.) Принесите поближе к переду остатки пищи, которые, похоже, могли быть забыты. Бросайте больше не потребляемые предметы. (Вы увидите, что это мгновенно добавляет пространство и порядок.)

: отсканируйте все в холодильнике. (Не забудьте о ящиках.) Принесите поближе к переду остатки пищи, которые, похоже, могли быть забыты. Бросайте больше не потребляемые предметы. (Вы увидите, что это мгновенно добавляет пространство и порядок.) Поместите остальные продукты туда, где они принадлежат : это кажется простым, но иметь в холодильнике зоны для разных типов продуктов и хранить продукты в этих зонах – это две разные вещи. Быстро возвращайте все, что находится не там, где должно быть. (Салатные заправки и приправы на дверях, например.)

: это кажется простым, но иметь в холодильнике зоны для разных типов продуктов и хранить продукты в этих зонах – это две разные вещи. Быстро возвращайте все, что находится не там, где должно быть. (Салатные заправки и приправы на дверях, например.) Вытрите очевидные пятна и крошки: ничто не делает холодильник более неаппетитным, чем пятна, крошки, шерсть домашних животных, непонятным образом попадающих на полки. Возьмите влажную тряпку и протрите все, что видно, когда вы открываете устройство.

Как тщательно очистить холодильник всего за 20 минут