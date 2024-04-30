Любое время, потраченное на чистку холодильника, будет потрачено с пользой, поэтому попробуйте очистить холодильник с помощью быстрых и эффективных способов.
Как очистить холодильник, если у вас есть всего 2 минуты
Если у вас есть две минуты, чтобы очистить холодильник — пока вы ждете звукового сигнала микроволновки или если вы готовы идти на прогулку, но ваш партнер все еще ищет свое пальто, например, — вы все равно можете получить многое сделано.
Вот ваш быстрый контрольный перечень.
- Удалите старые вещи: отсканируйте все в холодильнике. (Не забудьте о ящиках.) Принесите поближе к переду остатки пищи, которые, похоже, могли быть забыты. Бросайте больше не потребляемые предметы. (Вы увидите, что это мгновенно добавляет пространство и порядок.)
- Поместите остальные продукты туда, где они принадлежат: это кажется простым, но иметь в холодильнике зоны для разных типов продуктов и хранить продукты в этих зонах – это две разные вещи. Быстро возвращайте все, что находится не там, где должно быть. (Салатные заправки и приправы на дверях, например.)
- Вытрите очевидные пятна и крошки: ничто не делает холодильник более неаппетитным, чем пятна, крошки, шерсть домашних животных, непонятным образом попадающих на полки. Возьмите влажную тряпку и протрите все, что видно, когда вы открываете устройство.
Как тщательно очистить холодильник всего за 20 минут
Если у вас есть 20 минут, которые вы можете посвятить очистке холодильника, скорее всего, вы сможете его полностью очистить.
Вот что вам следует сделать.
- Удаляйте предметы полку за полкой или ящик за ящиком: работая по секциям, полностью освободите часть своего холодильника.
- Выбрасывайте старые предметы: когда вы опустошаетесь, обратите внимание на все, что больше не годится, и выбросьте это. Примечание: если бутылка или банка подлежат вторичной переработке, выбросьте еду в помойку и поставьте контейнер в раковину, чтобы позже очистить.
- Вытрите пустые места, пока предметы убраны: пока предметы, которые вы извлекли, ждут прилавка, вытрите полку или ящик в холодильнике. Пропылесосите, если крошек много. Распылите поверхности белым уксусом и протрите чистой тряпкой.
- Протирайте контейнеры с продуктами, прежде чем их вернуть в холодильник: лучший способ поддерживать холодильник в чистоте – убедиться, что вы не помещаете в него ничего грязного. Перед тем, как положить что-нибудь обратно на очищенные полки или дверные блоки, протрите наружную часть влажной тряпкой.
- Повторяйте по всему холодильнику: продолжайте работать таким образом, секцию за секцией, пока не удастся очистить холодильник полностью. Если вы усилите свои усилия, вы, вероятно, сможете завершить все через 20 минут.
Источник: thekitchn
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