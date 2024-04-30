Комитет рекомендовал Верховной Раде принять в законопроекте №10379 об обороне и мобилизации новые нормы и ввести штрафы.

В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект №10379, предусматривающий усиление ответственности за военные правонарушения, в частности в сфере мобилизации, и внесение соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс.

Сейчас минимальные штрафы за эти нарушения составляют от 510 до 850 гривен, но согласно новому законопроекту планируется повысить их до уровня от 17 000 до 25 500 гривен.

Законопроект №10379 предусматривает, что ТЦК будут иметь право выписывать штрафы за нарушение законодательства о воинской обязанности, обороне и мобилизации без составления протокола. При этом соответствующие решения можно обжаловать в суде.

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять в законопроекте №10379 об ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне и мобилизации следующие нормы:

за нарушение правил военного учета предусмотрен штраф от 3400 до 5100 гривен,

за повторное нарушение или в особый период – штрафы от 17 000 до 22 500 гривен.

В мирное время за нарушение законодательства об обороне и мобилизации предусмотрены следующие штрафы:

для граждан от 5100 до 8500 гривен,

для должностных и юридических лиц от 17000 до 34000 гривен.

В военное время за нарушение законодательства об обороне и мобилизации предусмотрены следующие штрафы:

для граждан от 17 000 до 22 500 гривен,

для должностных и юридических лиц от 34000 до 59500 гривен.

Согласно статье 263, нарушителей военного учета и мобилизации можно задержать в течение действия особого периода сроком до 3 часов для составления протокола, а в чрезвычайных случаях - до 3 суток для установления личности и/или выяснения обстоятельств правонарушения.

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