В этот раз на своей странице в Instagram победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал рецепт творожной паски, которую всегда готовили в его семье на Пасху.

"Невероятно вкусный и одновременно простой рецепт паски от моей бабушки, который по силам всем и работает всегда", – рассказал победитель "Мастер Шеф".

Для приготовления нежной творожной паски "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет такие ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 200 г

ванильный сахар – 8 г

сливочное масло – 120 г

творог 9% - 300 г

изюм - 160 г

цедра цитрусовых (лайма) – 2 ст.л.

мука – 250 г

разрыхлитель – 2 ч.л.

крахмал кукурузный – 3 ст.л.

Чтобы приготовить шоколадную глазурь, нам понадобится:

шоколад - 120 г

сливочное масло – 25 г

сливки 30% - 70 мл

Сливочное масло комнатной температуры победитель "Мастер Шеф" сбивает с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавляем творог и перемешиваем.

"Потом, добавляя по одному, вмешиваем яйца (поочередно!), на этом же этапе можно добавлять заранее замоченный изюм", - объясняет "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский.

В конце добавляем муку с разрыхлителем, крахмал и снова вымешиваем творожную массу до однородности.

Выкладываем творожное тесто в форму, смазанную сливочным маслом, и выпекаем в разогретой до 175 градусов духовке 50 минут. Затем даем кексу немного остыть (в течение 10 минут) и можно доставать.

Чтобы приготовить шоколадную глазурь для паски, победитель "Мастер Шеф" просто растапливает на водяной бане шоколад с маслом и сливками. Поливаем шоколадной глазурью паску, а сверху присыпаем ее цедрой лайма.

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