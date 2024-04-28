Во Львовском областном ТЦК и СП подтвердили информацию о доставке мужчины в Яворовский Региональный ТЦК, а волонтеры рассказали, как все произошло

Утром 26 апреля представители Яворовского Регионального Временного Центра Комплектования и Службы Спасения остановили автомобиль эвакуированного животным Общественной Организации "Спасение животных Харьков". Водителя авто доставили в центр комплектования. Волонтеры, свидетельствовавшие этот инцидент, пытались вступиться за водителем и сняли все на видео.

Об этом было сообщено на странице Общественной Организации "Спасение животных. Харьков" в социальной сети Facebook. На эту ситуацию отреагировали также во Львовском областном ТЦК и СП.

По сведениям, примерно в 4 утра автомобиль волонтеров был остановлен. Представители заявили, что перевозят животных и продемонстрировали необходимые документы. Однако водитель, по словам волонтеров, был взят паспорт и его сопровождали в районный центр комплектования. Во Львовском областном ТЦК та СП подтвердили информацию о доставке мужчины в Яворовский ТЦК.

В то же время, по информации ТЦК, две сопровождавшие военнообязанного волонтеры систематически вступали в спор и провоцировали военнослужащих на конфликт. Таким образом, говорят в центре комплектования, женщины мешали военнослужащим в исполнении их служебных обязанностей. В областном ТЦК и СП заявили, что поведение военнослужащих осуждают. По данному факту проводится служебная проверка.

Представители общественной организации "Спасение животных Харьков" сняли инцидент на видео. По их словам, сотрудники полиции Львова остановили автомобиль ОО "Спасение животных Харьков", отобрали паспорт у водителя и доставили его во Львовский Областной Временный Центр Комплектования.

Волонтеры сообщили, что работники ТЦК попросили информацию о том, кто эти люди, что они здесь делают, и также показали находившихся в машине животных. На видео зафиксирован спор между представителями центра комплектования и волонтёрами. Когда волонтеры заявили, что обратятся в полицию из-за нарушений прав человека, работники ТЦК ответили нецензурной бранью.

Кроме того, волонтеры утверждают, что работники ТЦК были пьяны. Также, по информации организации, водитель не прошел военно-врачебную проверку.

Последние новости Украины:

Напомним, военный раскрыл, как выжил под постоянным штурмом.

Как сообщала Politeka, военный поделился, что почувствовал при возвращении с фронта.

Также писала Politeka, пограничники не хотели выпускать из Украины ветерана с ампутированными ногами.