Михаил Трескач, 21-летний военнослужащий из Полтавщины, призван в армию в 2020 году. С начала полномасштабного вторжения он участвовал в защите Мариуполя. В апреле 2022 Михаил попал в плен к россиянам, где находился примерно девять месяцев. Об этом говорится в сюжете Общественного.
В настоящее время он служит во рту охраны Полтавского ТЦК и напоминает другим военнообязанным о необходимости обновления своих данных.
Михаил рассказал, что попал в плен к россиянам в апреле 2022 года. По его словам, вместе с ним тогда оказалось около полутора тысяч военных.
Мы находились в Оленевке сначала. Мы сидели в лагере, и была у нас территория, куда мы могли выйти, прогуляться, встретиться с ребятами. Нас было 170 человек на одном этаже и вообще на этом дворике. Хотелось очень сильно попасть домой. выбежать, или… Были мысли о самоубийстве.
После прохождения лечения и восстановления Михаил Трескач начал работу в местном ТЦК. Он сообщает, что граждане относятся к военным с определенной скептичностью и требуют присутствия полиции. Кроме того, он подчеркнул, что будет поздно, если мобилизация провалится.
"У нас очень много сильных ребят, и мужественных, и казаков – просто не хотят. А когда начнут стрелять в городе, они поймут:" А почему я тогда не пошел? Чего не получило оружие? Чего я сейчас не могу его застрелить?". И все", - рассказал Михаил Трескач.
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