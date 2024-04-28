Чтобы вывести жирные пятна из одежды, вам не нужно прибегать к сложным методам и покупать дорогие средства, ведь существуют три простых способа избавиться от этих незваных гостей.
Наш любимый способ вывести жирные пятна из одежды: средство для мытья посуды
Если подумать, этот метод имеет смысл. Жидкое мыло для посуды было разработано, чтобы прорезать жир и мешает ему прорезать жир на рубашке, а не на противне? Ничего! Просто брызните немного мыльного средства прямо на пятно и дайте ему немного постоять перед стиркой. Это точно поможет вывести жирные пятна из одежды. После завершения цикла стирки проверьте наличие пятна. Если вы этого не видите (скорее всего не увидите!), вы можете отправить предмет через сушильную машину. Бонус: этот прием работает даже со старыми пятнами. Неоднократно стирали и сушили.
Способ 2: пищевая сода
Если пятно свежее - например, как только случилось - вроде свежее - пищевая сода может впитать и уничтожить пятно. Просто посыпьте содой поверх жира и подождите пять-десять минут. Затем с помощью щетки вотрите пищевую соду в пятно. Пищевая сода изменит цвет. Когда оно станет коричневым, соскоблите пищевую соду и повторяйте, пока пятно не исчезнет, а пищевая сода больше не изменит цвет. Затем вы можете проделать трюк с мылом для посуды сверху, чтобы быть особенно тщательным. Этот метод также эффективен, чтобы вывести жирные пятна из одежды.
Способ 3: соль + пятновыводитель
Пока вы едите, посыпьте пятно солью ( оно действует как пищевая сода, чтобы поглотить и поднять пятно). Когда вы сможете постирать белье, сбрызните пятно этой пеной, постирайте одежду в самой горячей воде, безопасной для ткани, и убедитесь, что пятно исчезло, прежде чем высушить вещь.
В конце концов, когда вам удалось вывести жирные пятна из одежды, то наслаждайтесь тем, что ваш труд не был напрасным.
Источник: thekitchn
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