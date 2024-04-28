Пока вы едите, посыпьте пятно солью ( оно действует как пищевая сода, чтобы поглотить и поднять пятно). Когда вы сможете постирать белье, сбрызните пятно этой пеной, постирайте одежду в самой горячей воде, безопасной для ткани, и убедитесь, что пятно исчезло, прежде чем высушить вещь.

В конце концов, когда вам удалось вывести жирные пятна из одежды, то наслаждайтесь тем, что ваш труд не был напрасным.