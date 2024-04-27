Как очистить окна за 3 простых шага

Шаг 1. Вытрите пыль

Получив чистящие инструменты, подготовьте оконную раму, прежде чем приступать к настоящей уборке. Если вы заметили избыток шерсти домашних животных, пыль или налет, осторожно высушите окна от пыли тряпкой, чтобы удалить налипание, не поцарапав стекло. Хорошо, чтобы поверхность была свободной от мусора и частиц, прежде чем заходить с мокрым продуктом, подобно тому, как бы вы подготовили поверхность пола перед тем, как мыть шваброй. Также не забудьте убрать пыль из подоконника, особенно если в углах оконной рамы вы видите мелкую паутину. Это поможет очистить окна быстрее.

Шаг 2. Побрызгайте на стекло окна средством, сделанным своими руками или купленным в магазине

Возможно, возникнет соблазн разбрызгать очистителем для стекла повсюду, но вы не хотите наносить слишком многое. Начните с верхней части загрязненного окна, распылите один или два раза, чтобы начать, затем возьмите ткань из микрофибры и протрите Z-образными движениями. Спуститесь к подоконнику.

Вы также можете пропустить бутылку с распылителем и использовать пластиковое ведро с теплой водой и несколькими каплями мыльного средства (или раствора белого уксуса) и протереть мыльную воду длинными, равномерными завихрениями, начиная сверху вниз. Если у вас большие окна, вы также можете использовать ракель. Распылите моющее средство на поверхность окна и высушите ракель, протирайте ракель между движениями. Убедитесь, что у вас под рукой много гигроскопичных тканей из микрофибры, чтобы предотвратить появление пятен воды.

В зависимости от того, часто ли ваши окна промываются средствами или моющие средства попадают только во время ежегодной весенней уборки, вам может понадобиться несколько раз пройти по стеклу, прежде чем вы увидите лучшее окно. Не торопитесь и наслаждайтесь медитативными движениями лезвия ракеля.

Шаг 3: Очистите внешние окна

Совершенно понятно, что со снегом, дождем и разносимой ветром грязью наружные окна имеют больше грязи, чем стекла внутри вашего дома. Чтобы очистить окна снаружи наилучшим образом, нужно проделать определенную подготовку. Извлеките оконные сетки и вымойте их отдельно. Вы можете использовать раствор мыльного средства для посуды и горячей воды, затем осторожно почистить губкой. Слейте чистой водой из шланга.