Чтобы почистить чугунную сковороду от нагара и грязи, вам не нужно прибегать к сложным шагам, ведь есть несколько простых, которые вам помогут.

Как почистить чугунную сковородку , но придет время, когда вам нужно будет почистить вашу чугунную сковородку. Мы расскажем, как это делать правильно.

Как почистить чугунную сковороду

Приступайте к делу : вам нужно почистить чугунную сковороду сразу после использования, пока она еще горячая или теплая. Не замачивайте кастрюлю и не оставляйте ее в раковине, поскольку она может заржаветь.

Добавьте горячую воду : вымойте вручную сковороду горячей водой и губкой или жесткой щеткой. Избегайте использования посудомоечной машины, мыла или стальной ватки, поскольку они могут лишить приправы из сковороды. Обязательно используйте щипцы или наденьте перчатки, если вода очень горячая!

Очистите прилипшие кусочки : чтобы почистить чугунную сковородку от пригоревшей пищи, натрите сковороду пастой из крупной кошерной соли и воды. Затем промойте или протрите бумажным полотенцем. Устойчивые остатки пищи также могут быть разрыхлены кипячением воды в кастрюле.

Высушите сковороду : Тщательно высушите сковороду полотенцем или высушите ее на плите на медленном огне.

Смажьте маслом : с помощью ткани или бумажного полотенца нанесите легкий слой растительного масла или растопленного жира на внутреннюю часть сковороды. Некоторые люди также любят смазывать сковороду маслом снаружи. Отполируйте, чтобы удалить излишки.

Удалите : Храните сковороду в сухом месте.

Когда вам удалось почистить чугунную сковородку, наслаждайтесь результатом.

Источник: thekitchn

Читайте также:

Как очистить почерневшую алюминиевую сковороду: правильный способ, о котором вы не знали

Как очистить пригоревшую сковороду: несколько важных советов

Как очистить пригоревшую сковородку: существуют проверенные и надежные способы