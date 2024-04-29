Очистить духовку естественным путем проще простого, если у вас есть в домашнем арсенале несколько продуктов, которые могут вам помочь. Мы расскажем, как это сделать быстро и эффективно.
Как очистить духовку пищевой содой и уксусом.
1. Опустошите духовку
Перед очисткой духовки снимите решетки духовки, камень для пиццы, термометр духовки и все остальное в духовке. Отложите.
2. Сделайте пасту из пищевой соды
В небольшой миске смешайте 1/2 стакана пищевой соды с несколькими столовыми ложками воды. При необходимости регулируйте соотношение обоих, пока не получите намазываемую пасту. Нам понадобилось около 3 столовых ложек воды, чтобы получить желаемую консистенцию для намазывания.
3. Покройте духовку
Распределите пасту по всем внутренним поверхностям духовки, держась подальше от нагревательных элементов. Мы использовали перчатки для этой порции, потому что наша духовка была довольно грязной. Это помогло нам действительно попасть туда и покрыть самые грязные закоулки и щели, не волнуясь обо всей этой грязь под ногтями. Пищевая сода приобретет коричневый цвет, когда вы ее втираете; в некоторых местах он также может быть больше, чем в других. Это хорошо! Просто попробуйте покрыть всю духовку наилучшим образом, уделяя особое внимание любым особо жирным участкам.
4. Оставьте на ночь
Дайте смеси пищевой соды отдохнуть по крайней мере 12 часов или ночью.
5. Очистите решетки духовки
Тем временем очистите решетки духовки.
6. Протрите духовку
Через 12 часов или в течение ночи возьмите влажную тряпку для посуды и протрите как можно больше засохшей пасты из пищевой соды. Используйте пластиковую или силиконовую лопатку, чтобы соскоблить пасту при необходимости. Мне оказалось, что влажной тряпки мне вполне достаточно, но в труднодоступных местах может пригодиться шпатель.
7. Сбрызните немного уксуса
Налейте немного уксуса в бутылку с пульверизатором и брызните туда, где в духовке все еще видны остатки пищевой соды, чтобы очистить духовку более тщательно. Уксус вступит в реакцию с пищевой содой и слегка вспенивается.
8. Сделайте последнее вытирание
Возьмите влажную ткань и протрите остатки пенистой смеси уксуса, пищевой соды. Повторяйте, пока остатки пищевой соды не исчезнут. При необходимости добавьте больше воды или уксуса во время протирки, чтобы духовка действительно стала чистой и блестящей.
9. Замените решетки духовки
Замените решетки духовки и все остальное, что храните в духовке, и готово! Вам удалось очистить духовку, так что можно наслаждаться результатом.
Источник: thekitchn
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