Распределите пасту по всем внутренним поверхностям духовки, держась подальше от нагревательных элементов. Мы использовали перчатки для этой порции, потому что наша духовка была довольно грязной. Это помогло нам действительно попасть туда и покрыть самые грязные закоулки и щели, не волнуясь обо всей этой грязь под ногтями. Пищевая сода приобретет коричневый цвет, когда вы ее втираете; в некоторых местах он также может быть больше, чем в других. Это хорошо! Просто попробуйте покрыть всю духовку наилучшим образом, уделяя особое внимание любым особо жирным участкам.

4. Оставьте на ночь