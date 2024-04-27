Посудомоечные машины не являются идеальными приборами, и они время от времени нуждаются в тщательной очистке, поэтому узнайте очистить посудомоечную машину с помощью домашних средств.
Метод пищевой соды и уксуса
Когда люди хотят использовать то, что есть под рукой, чтобы что-то очистить, пищевая сода и уксус – это первое, к чему они тянутся. Если посудомоечная машина начинает пахнуть или вы видите, что ваша посуда становится грязной, попробуйте использовать немного пищевой соды и уксуса, чтобы удалить грязь и почистить посудомоечную машину.
- Накройте дно посудомоечной машины пищевой содой и оставьте ее на несколько часов с закрытой дверцей.
- Налейте 1 стакан дистиллированного белого уксуса в миску или кружку, которые можно мыть в посудомоечной машине и поставьте на верхнюю полку.
- Включите самый горячий цикл и наполовину поставьте миску или кружку на верхнюю решетку.
- Восстановите цикл и дайте ему закончиться.
Запустите цикл с лимонным соком
Лимонный сок достаточно кислый, чтобы бороться с оставшимися на посуде частицами жира, и пахнет гораздо лучше, чем уксус. Быстрый способ почистить посудомоечную машину лимонным соком:
- Налейте 1 стакан лимонного сока в миску или кружку, которую можно мыть в посудомоечной машине.
- Поставьте кружку/миску на верхнюю полку.
- Запустите посудомоечную машину по обычному циклу.
Используйте соль и уксус для глубокой очистки
Интересно, что соль – это абразивный материал, который вы можете добавлять в уксусную ванну, чтобы почистить посудомоечную машину, которая поможет срезать грязь, покрывающую стенки вашей посудомоечной машины.
- Налейте 1 стакан дистиллированного белого уксуса в миску или кружку, которые можно мыть в посудомоечной машине и поставьте на верхнюю полку.
- Добавьте в уксус столовую ложку соли.
- Поставьте миску или кружку на верхнюю полку.
Настройте посудомоечную машину на самый горячий цикл и дайте ему поработать.
Сделайте уксусный спрей для очистки наружной части
Пока вы глубоко очищаете внутри, вы также можете добавить немного спрея снаружи, чтобы очистить посудомоечную машину. Для очистки посудомоечных машин из нержавеющей стали и пластика хорошо подойдет уксусный спрей.
- Смешайте 1 стакан уксуса с 3 стаканами воды.
- Перелейте смесь в бутылку с распылителем.
- Сбрызните наружную сторону дверцы посудомоечной машины и протрите губкой.
- Возьмите салфетку из микрофибры и протрите излишки.
Источник: lovetoknow
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