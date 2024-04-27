Посудомоечные машины не являются идеальными приборами, и они время от времени нуждаются в тщательной очистке, поэтому узнайте очистить посудомоечную машину с помощью домашних средств.

Когда люди хотят использовать то, что есть под рукой, чтобы что-то очистить, пищевая сода и уксус – это первое, к чему они тянутся. Если посудомоечная машина начинает пахнуть или вы видите, что ваша посуда становится грязной, попробуйте использовать немного пищевой соды и уксуса, чтобы удалить грязь и почистить посудомоечную машину.

Лимонный сок достаточно кислый, чтобы бороться с оставшимися на посуде частицами жира, и пахнет гораздо лучше, чем уксус. Быстрый способ почистить посудомоечную машину лимонным соком:

Используйте соль и уксус для глубокой очистки

Интересно, что соль – это абразивный материал, который вы можете добавлять в уксусную ванну, чтобы почистить посудомоечную машину, которая поможет срезать грязь, покрывающую стенки вашей посудомоечной машины.

Налейте 1 стакан дистиллированного белого уксуса в миску или кружку, которые можно мыть в посудомоечной машине и поставьте на верхнюю полку. Добавьте в уксус столовую ложку соли. Поставьте миску или кружку на верхнюю полку.

Настройте посудомоечную машину на самый горячий цикл и дайте ему поработать.