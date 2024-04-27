Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь 27 апреля с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Если у вас есть намерение или особые пожелания, которые вы хотели бы попросить Вселенную исполнить, потратьте немного времени, впитывая лунный свет, и поразмышляйте о своей надежде. Это также хорошее время для молитвы.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернутая.

Овен, пора сосредоточиться на чем-то одном. «Будь проще» — вот твой девиз на этот день. Ваш день может проходить по-разному, и, конечно же, вы хотите испытать все это, проживая свою жизнь по максимуму.

Но бывают случаи, когда вам нужно отпустить страх упустить успех в одной области вашего дня, чтобы вы могли по-настоящему насладиться моментом времени, который никогда не сможет повториться. Если вы пронесетесь мимо него, вы не только промахнетесь, но и пожалеете, что не сделали паузу, когда нужно было.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Колесница

Телец, то, что ты не собираешься поступать по-своему, не означает, что ты вообще не можешь участвовать. Это ваше эго говорит вам, что у вас ничего не получается.

Настоящий вопрос заключается в том, «действительно ли это не работает» или вы расстроены тем, что не можете контролировать то, что, по вашему мнению, сделано неправильно.

Возможно, это не обязательно должно быть сделано так, как вы это видите. Возможно, когда вы позволите другим делать все по-своему, вы поймете, что это нормально. Все идеально как есть. И вы не получили кредит, и что с того? Вы были там во время поездки.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Маг

Близнецы, у вас так много удивительных качеств, и прямо сейчас вы можете проявить одну силу, которая даст вам необходимое преимущество.

Вы так стараетесь найти подходящую работу или наладить дела в команде, и отдаете этому начинанию немало себя.

Дело в том, что вам не обязательно быть мастером на все руки прямо сейчас. Все, что вам нужно, это одна вещь, которая действительно выделяется среди остальных. Только вы знаете, что это за штука.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернутая.

Рак, ты не можешь быть «лучшим» во всем. Иногда вам просто нужно хорошо делать то, что вы делаете. Никто не будет осуждать вас, если вы стараетесь изо всех сил.

Не позволяйте своей потребности быть идеальным, оказывать на вас такое сильное давление. Ты здесь и отдаешь все свои силы. Этого достаточно, и это потрясающе.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Солнце

Лев, ты сияешь... и все. Вы получите медное кольцо. Это будет нелегко, но вы продолжаете ставить одну ногу перед другой.

Следующее, что вы знаете, все части встанут на свои места. Ты так близко. Что бы вы ни делали, продолжайте в том же духе.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Девятка Пентаклей, перевернутая.

Дева, этот трудный человек не заслуживает того места, которое ты ему даешь.

Вам не нужно беспокоиться о том, что этот человек скажет или сделает, когда вы живете своей лучшей жизнью. Они в прошлом.

Вы пошли дальше. Скорее всего, они даже не думают о том, что произошло. Вы оба сказали то, что нужно было сказать, и пришло время простить себя и забыть то, что вы не можете вернуть и изменить.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Тройка Кубков

Весы, займитесь чем-нибудь супер-творческим на этой неделе. Помните свою доску Pinterest? Ты знаешь. Тот самый, у которого есть все эти крутые идеи, которые ты поклялся однажды воплотить в жизнь.

Еще не поздно воплотить в жизнь эти мечты и сделать что-нибудь до лета, чтобы привнести немного красоты в ваш дом, гардероб и, в конечном итоге, в вашу жизнь.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Десятка Кубков.

Скорпион, ты родился интуитивно понятным. Когда вы чувствуете страсть к чему-то до кончиков пальцев ног, тогда вы знаете, что это для вас.

У вас есть сильное желание что-то сделать, тогда вам следует спланировать свой проект и реализовать его. Даже если позже вы решите не доводить дело до конца, вы не узнаете об этом, пока не сделаете первый шаг и не начнете.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Паж Кубков, перевернутая.

Стрелец, когда у тебя на руке появляются мурашки, а волосы на затылке встают дыбом, когда ты рядом с человеком, прислушайся к своим чувствам.

Вам не нужен гигантский красный флаг, который развевается перед вами. Неважно, нравится ли этот парень вашим родителям или друзьям. Если вы не чувствуете себя хорошо по этому поводу. Слушай свое сердце. Ваше тело знает, что оно чувствует.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Двойка Жезлов

Козерог, эта ситуация может пойти по одному из двух путей, и если ты просто будешь стоять и ждать, пока кто-то другой решит, это никуда не денется.

Вы должны сделать первый шаг. Никто другой. Возможно, вы не захотите брать на себя вину, если что-то пойдет не так, но что, если так?

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Туз Мечей, перевернутая.

Водолей, не все должно быть так. Иногда что-то просто не получается, и как бы вы ни старались, вы не можете наладить отношения.

Вы можете отправить кучу сообщений. Вы могли бы быть самым понимающим человеком, но если на чувства отвечают взаимностью, а действий нет, это не ваша вина. Просто иногда так бывает.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Пятерка Мечей, перевернутая.

Рыбы, пришло время вырваться из своей скорлупы и идти вперед. Вам через многое пришлось пройти в этом году, да и в прошлом году тоже.

И хотя сейчас вы немного застенчивы, пришло время сделать смелое лицо и еще раз испытать мир.

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