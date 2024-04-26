Если вы хотите стопроцентно избавиться от неприятного запаха на ковре, то попробуйте использовать эти три эффективных способа.

Пора узнать, избавиться от неприятного запаха на ковре с помощью нескольких простых методов, которые навсегда лишат запаха мочи и прочего.

Ваша первая линия защиты – это то, что вы, пожалуй, сейчас имеете в шкафу – белый уксус и пищевая сода. Это вещество очищает почти все, и моча ничем не отличается.

Инструкции Если пятно еще свежее, возьмите бумажное полотенце. Старайтесь впитать как можно больше жидкости. В бутылке с распылителем смешайте 1 чайную ложку моющего средства, 1 стакан белого уксуса и 1 стакан воды. Хорошо встряхните. Распылите его на область. Очистите щеткой со щетиной. Промокните бумажными полотенцами. Нанесите обильный слой пищевой соды. Дайте ему постоять 24 часа или больше. Пылесосите пищевую соду. Повторите, если необходимо, если вонь не останется. Удалите запах мочи из ковра с помощью перекиси водорода Если у вас белый ковер, сначала поздравляем. Ты смелее нас! В случае с белым ковром может помочь перекись водорода. Всегда сначала выполняйте пробный тест. Инструкции Вытрите свежие пятна белым бумажным полотенцем, стараясь удалить как можно больше мочи. Смешайте равные части перекиси водорода и воды в пульверизаторе. Добавьте чайную ложку Зари. Хорошо встряхните, чтобы перемешать. Разбрызгивайте на пятно. Скраб щеткой со щетиной. Смокните столько жидкости, сколько сможете. Добавьте щедрое количество пищевой соды поверх штамма. Распылите пищевую соду раствором. Оставьте на пятне на 24 часа. Пылесосите пищевую соду. При необходимости повторите. Как избавиться от неприятного запаха на ковре с помощью ферментного очистителя Если у вас появилось пятно или неприятный запах, особенно если это кошачья моча, ферментное чистящее средство действует как магия. Он производит чудеса с запахом мочи и помогает избавиться от неприятного запаха на ковре. Вам также понадобятся бумажные полотенца или ткань, пищевая сода, пылесос и освежитель ткани. Смочите промокший участок мочи в ферментном очистителе. Оставьте на 5-10 минут или время упаковки. Смочите белую ткань и промокните пятна и очищающее средство. Когда ткань перестанет втягивать очиститель или мочу, накройте пятно пищевой содой. Дайте ему постоять по крайней мере час, если возможно больше. Пылесосите пищевую соду. Смочите участок освежителем ткани. В конце концов, когда вам удалось избавиться от неприятного запаха на ковре, наслаждайтесь результатом.

Источник: lovetoknow

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