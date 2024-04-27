Иногда кажется, что вывести пятна от ржавчины в ванне практически нереально, но таковы ваши предположения ложны, ведь есть три вспомогательных метода.

Вывести пятна от ржавчины в ванной довольно сложно, но существуют три вспомогательных метода, которые могут облегчить этот процесс.

Как вывести пятна ржавчины в ванне

Оставьте надолго бутылки с кремом для бритья и старые бритвы, и вы увидите признаки ржавчины на ванне. Попытайтесь вывести пятна от ржавчины с помощью этого проверенного метода.

Инструкции

Нанесите моющее средство непосредственно на пятна ржавчины.

Дайте постоять три-пять минут.

В каждую точку добавьте столько теплой воды, чтобы порошок превратился в пасту.

Потрите пятна щеткой для чистки.

Смыть теплой водой.

Повторите процесс, если пятно не было полностью удалено.

Высушите чистым полотенцем.

Как вывести пятна ржавчины в ванне самодельным способом

Вы можете беспокоиться о том, что ваши красивые антикварные фарфоровые ванны не будут уничтожены агрессивными очистителями. Используйте этот домашний метод очистки, чтобы полностью вывести эти пятна ржавчины в ванне.

Инструкции

Создайте пасту из 3:1 части пищевой соды и дистиллированного белого уксуса. Сколько вам нужно, будет зависеть от размера пятен ржавчины.

Нанесите пасту пальцами в перчатках прямо на пятна ржавчины.

Дайте настояться 15-30 минутам.

Протрите пасту в ванную с помощью пемзы.

Вытрите излишки пасты чистой губкой.

Смыть теплой водой.

Высушите участки свежим полотенцем.

Как вывести пятна ржавчины в ванне лимонным соком и солью

Возможно, вы этого не осознаете, но ваш амбар легко может стать хранилищем для чистки под раковиной. Просто достаньте с полки лимонный сок и соль, и вы получите чистящее средство для ванны, разбивающее ржавчину.

Инструкции

Смешайте лимонный сок и соль для получения пасты. Конкретное количество зависит от того, сколько ржавчины нужно очистить.

Используя моющие перчатки, нанесите пасту на пятна ржавчины пальцами.

Дайте постоять от 30 минут до часа.

Вытрите пятна с помощью щетки.

Очистите пасту влажной губкой.

Смыть теплой водой.

Высушите участок чистым полотенцем.

Источник: lovetoknow

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