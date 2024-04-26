Прежде чем взять бутылку с распылителем и тряпку, выделите секунду, чтобы усовершенствовать свою технику и узнать, как правильно промыть наружные окна.
Как помыть внешние окна: пошаговая инструкция
1. Сбрызните на окна с помощью шланга
Чтобы промыть наружные окна, возьмите свой садовый шланг и хорошо промойте окна.
2. Вымойте окна мыльной водой
В чистом ведре смешайте несколько капель моющего средства с теплой водой. Используя ткань из микрофибры, вымойте наружную сторону одного окна. Убедитесь, что вы попадаете в углы.
3. Промойте окно шлангом
С помощью шланга распылите всю мыльную воду. Начните с верхней части окна и двигайтесь вниз.
4. Распылите раствор уксуса на окно и протрите
Смешайте уровни порции белого уксуса и дистиллированной воды в бутылке с пульверизатором и опрыскивайте еще влажные окна. Это поможет помыть внешние окна более эффективно. Используйте резиновый ракель для удаления воды и уксуса. Начните сверху и двигайтесь вниз, держа ракель под углом, чтобы вода могла стекать в нижнюю часть окна.
5. Потрите окно сухой тканью из микрофибры
Когда окно чисто, протрите его еще раз сухой тканью из микрофибры. Полировка удаляет любую остаточную влагу и помогает получить вид без полос.
Как помыть внешние окна, к которым вы не можете легко добраться
Для окон, до которых трудно добраться, можно использовать стремянку или длинную шест. Нас здесь немного пугают стремянки, поэтому мы предпочитаем метод со столбом. По сути, вы просто используете тот же процесс, но прикрепляете удлинитель к вашим инструментам.
Вместо ручной мойки тканью из микрофибры используйте мойку для окон, которую можно прикрепить к столбу.
Используйте длинный удлинительный шест, который подходит для ваших инструментов. Держите шест на самой маленькой длине, чтобы легко добраться до окон.
Распыление уксусного раствора на высокие окна может быть несколько сложным, поэтому мы предпочитаем концентрированное моющее средство. Просто подсоедините шланг и разбрызгивайте.
Чтобы отполировать окна, можно использовать вторую чистую мойку из микрофибры или пропустить этот шаг.
Источник: lovetoknow
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