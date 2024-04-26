Смешайте уровни порции белого уксуса и дистиллированной воды в бутылке с пульверизатором и опрыскивайте еще влажные окна. Это поможет помыть внешние окна более эффективно. Используйте резиновый ракель для удаления воды и уксуса. Начните сверху и двигайтесь вниз, держа ракель под углом, чтобы вода могла стекать в нижнюю часть окна.

Когда окно чисто, протрите его еще раз сухой тканью из микрофибры. Полировка удаляет любую остаточную влагу и помогает получить вид без полос.

Как помыть внешние окна, к которым вы не можете легко добраться

Для окон, до которых трудно добраться, можно использовать стремянку или длинную шест. Нас здесь немного пугают стремянки, поэтому мы предпочитаем метод со столбом. По сути, вы просто используете тот же процесс, но прикрепляете удлинитель к вашим инструментам.

Вместо ручной мойки тканью из микрофибры используйте мойку для окон, которую можно прикрепить к столбу.

Используйте длинный удлинительный шест, который подходит для ваших инструментов. Держите шест на самой маленькой длине, чтобы легко добраться до окон.

Распыление уксусного раствора на высокие окна может быть несколько сложным, поэтому мы предпочитаем концентрированное моющее средство. Просто подсоедините шланг и разбрызгивайте.

Чтобы отполировать окна, можно использовать вторую чистую мойку из микрофибры или пропустить этот шаг.