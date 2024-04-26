Вот где приходит терпение. Чтобы получить наилучшие результаты и избавиться от неприятного запаха с холодильника, вам нужно выключить холодильник, оставить дверь открытой и проветрить его по крайней мере на один день. Если запах из холодильника не исчезает, снова протрите внутреннюю часть раствором пищевой соды и проветрите еще один день.

Совет: чтобы создать приятный запах, вы можете поместить пару ватных шаров, смоченных ванилью, в холодильник и морозильную камеру и закрыть их там на несколько часов перед пополнением.