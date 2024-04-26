Проявив немного терпения и настойчивости, вы сможете избавиться от неприятного запаха в холодильнике очень быстро и эффективно.
Шаг 1. Извлеките все
Даже если вы определили вредный предмет, вам нужно полностью опорожнить содержимое, чтобы избавиться от неприятного запаха с холодильника. Если у вас есть второй холодильник, кладите туда скоропортящиеся продукты. Если запах является следствием отключения электроэнергии, не рискуйте, держась за еду, которая могла быть испорчена.
Шаг 2: Контейнеры и полки для ручной мойки
Извлеките полки, мусорные ящики, ящики для хрустящих продуктов, лотки для льда и любые другие незакрепленные компоненты и вымойте их в раковине горячей водой с мылом, чтобы избавиться от неприятного запаха из холодильника. Для особенно распространенных запахов в холодильнике смешайте дезинфицирующий раствор из 1 столовой ложки жидкого хлорного отбеливателя на галлон воды и используйте его, чтобы протереть контейнеры и полки; затем промойте в обыкновенной воде и высушите на воздухе.
Шаг 3: Дезодорируйте интерьер
Теперь вы готовы помыть внутреннюю часть холодильника. Для этого наши эксперты рекомендуют раствор 1 стакана пищевой соды на галлон воды. Протрите внутреннюю часть губкой, смоченной в растворе. Для запекшихся блюд смочите влажную губку непосредственно в разрыхлителе и нанесите немного смазки. Держитесь подальше от абразивных чистящих средств и подушечек, которые могут поцарапать внутреннюю часть холодильника.
Шаг 4: Проветривайте
Вот где приходит терпение. Чтобы получить наилучшие результаты и избавиться от неприятного запаха с холодильника, вам нужно выключить холодильник, оставить дверь открытой и проветрить его по крайней мере на один день. Если запах из холодильника не исчезает, снова протрите внутреннюю часть раствором пищевой соды и проветрите еще один день.
Совет: чтобы создать приятный запах, вы можете поместить пару ватных шаров, смоченных ванилью, в холодильник и морозильную камеру и закрыть их там на несколько часов перед пополнением.
Шаг 5: Очистите испаритель
Если есть длительная неприятность, которая просто не исчезает и избавиться от неприятного запаха из холодильника не удается, скорее всего, запахи с холодильника проникли в змеевик испарителя, который производит холодный воздух для холодильника и морозильника. Змеевик вместе с распределяющим воздух вентилятором обычно располагается на задней стенке морозильной камеры. Эта работа, безусловно, самая простая с морозильной камерой, поскольку у вас много места для маневра. Но вы должны иметь доступ и очистить испаритель любого холодильника; проверьте руководство пользователя для получения конкретных инструкций.
Источник: consumerreports
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