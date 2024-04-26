Чтобы постирать одеяло с подогревом в стиральной машине или вручную, вам нужно знать несколько важных советов.

Одеяло с подогревом – отличный способ добавить дополнительного тепла вашей кровати в прохладную ночь, но чтобы она служила вам долго, вам нужно знать, как правильно ее постирать.

Как постирать одеяло с подогревом в стиральной машине

Если вы не уверены, как ухаживать за своим электрическим одеялом, ознакомьтесь с инструкциями производителя перед стиркой. Следующие общие шаги помогут вам стирать электрическое одеяло в машине.

Шаг 1: Прочтите этикетку по уходу Следуйте инструкциям на этикетке по уходу, чтобы убедиться, что вы можете постирать одеяло с подогревом в стиральной машине, а также ознакомьтесь с конкретными указаниями в стиральной машине, например цикл стирки и температура воды. Шаг 2: Отсоедините и отсоедините шнур питания/контроллер Отсоедините электрическое одеяло от сети и перед стиркой отсоедините шнур питания/контроллер. Если вы погрузите наружный шнур и контроллер в воду, их можно повредить. Шаг 3: При необходимости очистите место Проверьте свое электрическое одеяло и предварительно обработайте все пятна. Просто выполните указанные ниже действия, чтобы заметить чистые пятна перед стиркой. Шаг 1 : смочите пятно и протрите его мягким моющим средством.

Шаг 2 : Оставьте моющее средство на 20 минут.

Шаг 3 : промокните пятно теплой влажной тканью или осторожно потрите его зубной щеткой, пока не исчезнет пятно.

Шаг 4 : Промойте пораженный участок и прижмите полотенцем, чтобы впитать лишнюю воду.

Шаг 5 : Повторите процесс два-три раза, если нужно. Шаг 4: Поместите электрическое одеяло в стиральную машину Загружая электрическое одеяло в стиральную машину с верхней загрузкой, осторожно поместите одеяло вокруг мешалки или рабочего колеса, чтобы обеспечить равномерную загрузку. Для стиральной машины с фронтальной загрузкой равномерно поместите одеяло в стиральный барабан. Лучше не сбивать одеяло, поскольку это может создать неравномерную нагрузку.

Также рекомендуется стирать одеяла в стиральной машине большой емкости , которая вмещает объемные вещи, такие как простыни, полотенца, большие одеяла . Если вы заметили, что нагрузка неравномерна, можно добавить другие одеяла или полотенца, чтобы выровнять его. Для получения оптимальных результатов очистки не перегружайте машину.

Шаг 5: Выберите цикл стирки и нажмите «Пуск». Когда электрическое одеяло загружено в машину, добавьте моющее средство в дозатор. Выберите цикл стирки и температуру воды, указанные на этикетке по уходу за одеялом. Электрические одеяла могут потребовать деликатного или деликатного цикла стирки на низкой скорости отжима в холодной или теплой воде, чтобы сохранить внутреннюю проводку. Как постирать одеяло с подогревом вручную

Как и в случае с машинной стиркой, сначала ознакомьтесь с этикеткой ухода за одеялом, чтобы подтвердить, что вы можете постирать одеяло с подогревом вручную. Ручная стирка может быть удобной для старых электрических одеял или если у вас нет доступа к стиральной машине большой емкости. Следуйте приведенным ниже общим инструкциям, чтобы постирать электрическое одеяло вручную.

Шаг 1: Подготовьте электрическое одеяло Когда вы определите, что одеяло с подогревом можно стирать вручную, выключите электрическое одеяло и отсоедините шнур питания/контроллер. Погружение шнура/контроллера в воду может привести к повреждению. Точно очистите любые пятна на одеяле чистой губкой или зубной щеткой. Шаг 2: Подготовьте ванную Наполните ванночку или большую раковину холодной или теплой водой. Добавьте небольшое количество мягкого моющего средства в воду и перемешайте, чтобы растворить. Шаг 3: Выстирайте электрическое одеяло Замочите одеяло в воде на несколько минут, затем взболтайте воду, помахав одеялом руками.

Шаг 4. Прополощите электрическое одеяло Слейте мыльную воду и снова наполните ванную. Прополощите одеяло в чистой воде. Слейте воду из ванны и повторяйте, пока мыло не будет удалено из вашего одеяла.

Шаг 5: Высушите электрическое одеяло После того, как одеяло хорошо прополоскалось, осторожно выдавите излишек воды. Убедитесь, что не скручиваете и не скручиваете его, чтобы не согнуть провода. Повесьте свое электрическое одеяло на сушилку, на веревку для белья или душевую штангу. Не используйте, не подключайте и не включайте контроллер, пока ваше одеяло полностью не высохнет.

Источник: whirlpool

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