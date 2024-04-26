Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит расследование по приобретению элитной недвижимости членами семьи Ильи Витюка, руководителя департамента кибербезопасности СБУ.
«Детективы Национального бюро исследуют и прорабатывают приведенные в расследовании фактические обстоятельства приобретения недвижимости членами семьи указанного лица», – сообщили в НАБУ.
Ведомство также отметило, что до начала апреля не получало заявлений о нарушениях со стороны Ильи Витюка.
В начале апреля журналисты из проекта "Следствие.Инфо" опубликовали расследование, согласно которому жена Ильи Витюка, Юлия, зарабатывает миллионы гривен как ФЛП после назначения своего мужа. В декабре 2023 года она приобрела квартиру в киевском жилищном комплексе по цене более 20 млн. грн., хотя в декларации Ильи Витюка указано, что стоимость квартиры составляет 12,8 млн. грн. Журналисты указали, что даже по указанной заниженной цене супруги не могли бы позволить себе такую покупку.
После публикации этого материала Илья Витюк оказался в центре другого скандала. Оказалось, что журналиста Евгения Шульгата остановили в торговом центре для вручения повестки, указание на что мог дать Алексей Биленко, сотрудник СБУ, связанный с Витюком.
В этой связи Офис Генпрокурора объявил об возбуждении уголовного дела из-за преследования журналиста. Ильи Витюка отстранили от исполнения служебных обязанностей во время расследования и направили на фронт.
Источник: NV.ua
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