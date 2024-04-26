Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит расследование по приобретению элитной недвижимости членами семьи Ильи Витюка, руководителя департамента кибербезопасности СБУ.

«Детективы Национального бюро исследуют и прорабатывают приведенные в расследовании фактические обстоятельства приобретения недвижимости членами семьи указанного лица», – сообщили в НАБУ.

Ведомство также отметило, что до начала апреля не получало заявлений о нарушениях со стороны Ильи Витюка.

В начале апреля журналисты из проекта "Следствие.Инфо" опубликовали расследование, согласно которому жена Ильи Витюка, Юлия, зарабатывает миллионы гривен как ФЛП после назначения своего мужа. В декабре 2023 года она приобрела квартиру в киевском жилищном комплексе по цене более 20 млн. грн., хотя в декларации Ильи Витюка указано, что стоимость квартиры составляет 12,8 млн. грн. Журналисты указали, что даже по указанной заниженной цене супруги не могли бы позволить себе такую ​​покупку.

После публикации этого материала Илья Витюк оказался в центре другого скандала. Оказалось, что журналиста Евгения Шульгата остановили в торговом центре для вручения повестки, указание на что мог дать Алексей Биленко, сотрудник СБУ, связанный с Витюком.

В этой связи Офис Генпрокурора объявил об возбуждении уголовного дела из-за преследования журналиста. Ильи Витюка отстранили от исполнения служебных обязанностей во время расследования и направили на фронт.

Источник: NV.ua

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