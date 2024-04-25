Накануне в сети появилась информация о больших очередях возле ТЦК - сообщают, что в день туда могут попасть не более 10-20 человек.

Новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая 2024 г. и с тех пор все военнообязанные мужчины должны в течение 60 дней обновить свои данные в ТЦК. Если они этого не сделают, то они могут быть привлечены к ответственности. Уже сейчас у ТЦК собираются очереди. В ВСУ дали совет стоящим в очередях. Об этом сообщается пресс-службой Сухопутных войск.

Накануне в сети появилась информация о больших очередях возле ТЦК.

Теперь стало известно, что Территориальные центры комплектования работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

"Уважаемые граждане. Появляется много информации об очередях возле ТЦК. Это хорошо, что большое количество людей решило обновить данные или стать на учет. Но хотим вам сообщить: Территориальные центры комплектования (ТЦК) работают 24/7. Вы можете прийти в любое -которое удобное для вас время", – говорится в сообщении.

Кроме того, можно предварительно позвонить по телефону в ТЦК. Подходящие телефонные номера и другие контакты можно найти на сайте Минобороны по ссылке.

В комментариях к сообщению украинцы начали шутить и удивляться: "Лучше звоните и за вами приедут", " Интересно, знают ли ТЦК о том, что должны вести прием круглосуточно...", "Интересно. Если у тцк очереди, то почему они патрулируют улицы чаще полиции?", "То есть в тцк можно и в коменданский час заскочить? Или в коменданский час могут только копы подбросить?", "Вы пропуска для передвижения в комендантский час для посещения ТЦК будете выдавать? 24/7".

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