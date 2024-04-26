Ваша кухонная мойка изо дня в день содержит грязные кастрюли и сковородки, тарелки и миски, помогая вам очищаться от каждого приема пищи, поэтому очень важно знать, как ее почистить.

Чтобы почистить кухонную мойку из нержавеющей стали, сначала вымойте из раковины любую еду или мусор. Затем слегка покройте раковину содой. Пищевая сода, скорее всего, не поцарапает вашу раковину, но она полезна для удаления таких сложных пятен, как отложение жесткой воды и жира. Вытрите раковину вслед за волокнами нержавеющей стали с помощью неабразивной ткани или губки. Сбрызните раковину уксусом и дайте ей постоять на содовом растворе несколько минут. Промойте раковину и протрите ее досуха. Вы также можете отполировать раковину несколькими каплями оливкового масла после очистки.

Прежде чем почистить кухонную мойку, обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя по чистке вашей раковины, чтобы убедиться, что вы используете правильный метод очистки.

Как очистить слив кухонной раковины Налейте 1 часть пищевой соды и 2 части белого уксуса в слив раковины. Дайте ему постоять около 15 минут. После этого вылейте кипяток в канализацию во избежание образования остатков.

Как почистить кран кухонной раковины Вы можете очистить смеситель и ручки кухонной раковины мыльной водой и губкой. Также можно использовать зубную щетку для любых мест, которые трудно очистить.