Ваша кухонная мойка изо дня в день содержит грязные кастрюли и сковородки, тарелки и миски, помогая вам очищаться от каждого приема пищи, поэтому очень важно знать, как ее почистить.
Как почистить кухонную мойку из нержавеющей стали
Чтобы почистить кухонную мойку из нержавеющей стали, сначала вымойте из раковины любую еду или мусор. Затем слегка покройте раковину содой. Пищевая сода, скорее всего, не поцарапает вашу раковину, но она полезна для удаления таких сложных пятен, как отложение жесткой воды и жира. Вытрите раковину вслед за волокнами нержавеющей стали с помощью неабразивной ткани или губки. Сбрызните раковину уксусом и дайте ей постоять на содовом растворе несколько минут. Промойте раковину и протрите ее досуха. Вы также можете отполировать раковину несколькими каплями оливкового масла после очистки.
Прежде чем почистить кухонную мойку, обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя по чистке вашей раковины, чтобы убедиться, что вы используете правильный метод очистки.
Как очистить слив кухонной раковины
Налейте 1 часть пищевой соды и 2 части белого уксуса в слив раковины. Дайте ему постоять около 15 минут. После этого вылейте кипяток в канализацию во избежание образования остатков.
Как почистить кран кухонной раковины
Вы можете очистить смеситель и ручки кухонной раковины мыльной водой и губкой. Также можно использовать зубную щетку для любых мест, которые трудно очистить.
Как очистить свалку
Прежде чем убирать помойку, убедитесь, что она выключена. Чтобы легко очистить мусоросборник, протянитесь через отверстие раковины и очистите нижнюю часть брызгозащитной перегородки и внутреннюю часть верхней кромки измельчительной камеры чистящей губкой. Затем поставьте пробку в раковину и наполните до половины теплой водой. Смешайте ¼ чашки пищевой соды с водой и включите диспойзер, одновременно снимая пробку с раковины, чтобы помочь смыть любые частицы.
Советы по чистке кухонной мойки
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Чтобы очистить кухонную мойку, начните по бокам раковины и двигайтесь вниз. Таким образом, любую грязь можно легко вытолкнуть в канализацию.
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Регулярно мойте раковину, прежде чем вы заметите запахи.
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Знайте, из какого материала сделана ваша раковина, чтобы быть уверенным, что чистите ее соответствующими материалами.
- Избегайте использования стального волокна или других абразивных материалов.
- Когда вам удалось почистить кухонную мойку, наслаждайтесь результатом.
Источник: whirlpool
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