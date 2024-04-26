До возвращения в Украину Сергей 18 лет прожил в Италии, где у него был бизнес, но все изменила война - сначала к нему относились как к герою, а теперь он в ТЦК и все поменилось.

Сергей Статкевич, 47-летний военный, ныне служит в ТЦК Черновицкой области, куда он перешел из-за ранений, полученных на фронте. Адаптация к работе в ТЦК оказалась сложнее военных действий из-за отношения некоторых людей. Историю военного рассказали в сюжете Суспільного.

До возвращения в Украину Сергей 18 лет прожил в Италии, где у него был собственный бизнес. Однако за два месяца до начала войны он решил вернуться домой, считая своим долгом защитить страну.

Он поступил в 80-ю десантно-штурмовую бригаду, где его первым местом службы стал поселок Мартыновское Николаевской области, где он когда-то проходил срочную службу. Позже Сергей принимал участие в боевых действиях в Херсоне, Энергодаре, Изюме, Бахмуте, а также в Донецком и Луганском направлениях.

Под Лисичанском он получил ранение и контузию. После лечения в Черновицком госпитале военно-врачебная комиссия признала его непригодным к десантно-штурмовым войскам, но пригодным к военной службе. Сергей написал рапорт и по собственному желанию продолжил службу в десантно-штурмовых войсках, где впоследствии сражался в Серебрянском лесу, оказавшись на ближайшей к врагу позиции.

После полученных ранений со здоровьем Сергея стали возникать проблемы, и он подал рапорт о переводе в территориальный центр комплектования. Однако его заявление подписали всего через семь месяцев, и все это время он продолжал борьбу на Запорожском направлении.

В октябре 2023 года Сергей стал служить в ТЦК. За полгода службы ему тяжело адаптироваться и он не может найти себя в гражданской жизни.

"У нас люди не ценят то, что есть. Для людей нет войны. Когда я выхожу на оповещения, они часто проклинают, материют, посылают обратно на войну. Пока я был на фронте, я для вас был героем, а сейчас в ТЦК — уже никто? Как это так? – говорит Сергей.

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