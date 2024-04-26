Военнослужащего Андрея серьезно ранило обломками, попавшими в жизненно важные органы, включая желудок и легкие, а также лицо.

Военнослужащий Андрей выжил после атаки вражеского дрона, покинувшего его тело покрытое ожогами и ранениями от обломков. Его товарищи эвакуировали его с поля боя, а врачи в Запорожье и Днепре боролись за его жизнь из-за множества реанимаций и операций, выдерживая сильную боль.

Андрей говорит, что обещание выздороветь, данное его любимой, помогло ему не сдаться. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам Андрея, он успел защитить свои глаза от взрыва, используя руку как спасший ему зрение щит. Взрывное устройство, сброшенное с дрона, разорвалось рядом с ним.

"Я очень благодарен ребятам, которые были в то время со мной, помогу Юрию, спас меня выдержку, ему очень большая благодарность ", - поделился военный.

Андрея серьезно ранило обломками, попавшими в жизненно важные органы, включая желудок и легкие, а также лицо. Врачи отмечают, что история тяжелая, потому что обломки, которые залетают глубоко в желудок и легкие и разбивают гайморовые пазухи, дают мало надежды на жизнь. Кожа на его лице обгорела, он каждой своей косточкой отучал боль.

22-летний Андрей служил срочно, когда началось полномасштабное вторжение. Он сразу подписал контракт, чтобы встать на защиту страны, и оказался в Запорожском направлении. Несмотря на пережитое, он отмечает, что ни о чем не жалеет.

Влюбившись в девушку из одного из сел Запорожья, где базировалось его подразделение, Андрей теперь не остается один: его возлюбленная поддерживает его, а отец приехал к нему из Тернополя. Он пообещал возлюбленной выздороветь и жениться на ней.

Андрею до сих пор больно двигаться. Впрочем, врачи говорят - самое страшное позади. Врачи утверждают, что хуже всего позади, и Андрей будет продолжать жить и выздоравливать. Он еще некоторое время будет оставаться в больнице в Днепре, а затем переедет в Тернополь на реабилитацию, где планирует забрать свою любимую.

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