Под конец поездки, когда водитель заметил, что пассажир снимает его на видео, началась угроза в сторону пассажиров.

В Киеве произошла неприятная ситуация между пассажиром и водителем такси Bolt, вызвавшей возмущение пассажира из-за недопустимого поведения водителя, которое, по его словам, противоречит украинскому законодательству.

Частичная видеозапись этого инцидента опубликована в Телеграмм-канале "Киев Оперативный".

По словам автора сообщения, водитель такси во время почти всей поездки активно использовал свой мобильный телефон и слушал российскую музыку. Кроме того, он реагировал на замечания пассажира на русском языке, отказываясь разговаривать на украинском. По просьбе пассажира отметил, что подобные требования не касаются такси, поскольку это не общественный транспорт.

Под конец поездки, когда водитель заметил, что пассажир снимает его на видео, он начал угрожать: "Тебя угнать, что ли?". У представителей компании Bolt пока нет комментариев по поводу этой ситуации.

Напомним, что это не первый случай конфликтного поведения таксистов этой компании Bolt. Недавно другой пассажир такси обвинил водителя в неадекватном согласии, отмечая, что у него есть нож, и он был агрессивным.

Если вы считаете, что поведение водителя подозрительно и представляет реальную угрозу, рекомендуется попросить его остановиться. У вас всегда есть возможность завершить поездку и выйти из автомобиля. Если водитель не реагирует на ваши просьбы, вы можете симулировать плохое самочувствие, например, прикрыв рот рукой и показывая, что вам плохо, чтобы привлечь внимание окружающих.

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