Для получения хорошего урожая помидор не обязательно тратить большие суммы на средства от их вредителей и болезней, нужно просто знать эти несколько простых хитростей, которые защитят растения.

Помидоры - одна из самых популярных овощных культур среди дачников. В борьбе за урожай они научились использовать доступные и недорогие средства для защиты томатов от вредителей и болезней.

Опрыскивание кустов солевым раствором помогает бороться с колорадскими жуками, тлями и медведками.

Для приготовления солевого раствора необходимо развести 1 стакан соли в 10 литрах воды. Этим раствором следует обрабатывать кусты раз в месяц с момента начала цветения.

Солевой раствор также помогает бороться с фитофторозом, альтернариозом и бактериозом.

Йод, зеленка, зола Против грибковых заболеваний эффективны йод и зеленка. Йод следует разводить в пропорции 2 мл на 10 литров воды, а зеленку - 3 мл на 10 литров воды.

Зола хорошо борется с фитофторой. Для приготовления раствора растворите 300 г золы в 10 литрах воды, настаивайте несколько часов, процедите и опрыскивайте кусты.

Лимонная кислота Чтобы избавиться от вершинной гнили на помидорах, растворите 2 чайные ложки лимонной кислоты в 10 литрах воды и обрабатывайте кусты раз в две недели с момента начала цветения.

Для увеличения урожайности с мая по август рекомендуется поливать помидоры раз в месяц раствором из 1 чайной ложки лимонной кислоты на 10 литров воды.

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