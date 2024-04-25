4. Высушите при слабом нагревании или без него.

Быстрее переместите подушки в сушилку. Если у вас есть, добавьте в барабан шарики для сушки, чтобы разрыхлить подушки. Выберите низкий уровень нагрева для синтетических подушек и режим без нагрева, воздушный пух для подушек из пуха или перьев. Если вы не уверены, какой цикл сушки использовать, просмотрите этикетку с уходом за подушкой или руководство по использованию и уходу за сушильной машиной, чтобы получить дополнительную информацию. Наконец, убедитесь, что подушки полностью высохли, прежде чем снимать их, чтобы предотвратить развитие плесени.

Как стирать подушки вручную: синтетические, пухо-перьевые Если у вас нет доступа к стиральной машине или вы просто предпочитаете ручную стирку, вы все равно можете наслаждаться свежими чистыми подушками, приложив лишь немного дополнительных усилий.

Шаг 1. Наполните ведро, ванночку или раковину теплой водой.

Убедитесь, что вода достаточно глубока, чтобы погрузить всю подушку. Добавьте столовую ложку стирального порошка и перемешивайте, пока он полностью не растворится.

Шаг 2. Смочите и осторожно помассируйте подушку в мыльной воде.

Снимите все покрытия с подушек и окуните подушку в воду. Нажмите и сожмите подушку в течение нескольких минут, пока не убедитесь, что мыльная вода прошла несколько раз через каждый дюйм подушки.

Шаг 3. Промойте и повторите.

Извлеките подушку из мыльной воды и сполосните свежей водой, выжимая ее во время движения. Подушку может потребоваться несколько полосканий. Вы будете знать, когда остановиться, когда отжимаемая вода станет прозрачной, а не мыльной или пенной.