Обычно большинство типов подушек можно стирать в стиральной машине, например, синтетические, пуховые и даже пуховые. Некоторые, например пена с эффектом памяти, нужно стирать вручную, поэтому обязательно проверяйте этикетку ухода за подушкой, чтобы получить конкретные указания по стирке.
Как стирать подушки: синтетические, пуховые и перья
Стирка и сушка синтетических, пуховых и перьевых подушек мало чем отличается от стирки большого количества одежды. Выполните эти четыре шага, чтобы легко стирать подушки с помощью стиральной машины.
Шаг 1. Загрузите две подушки в стиральную машину.
Снимите все наволочки или чехлы и загрузите подушки по две, если возможно, чтобы сбалансировать загрузку.
Шаг 2. Добавьте небольшое количество моющего средства
Много моющего средства может привести к чрезмерному образованию пены, поэтому добавьте только примерно столовую ложку. Лучше всего использовать жидкое моющее средство, поскольку оно не оставляет следов.
Шаг 3. Выберите щадящий цикл.
Щадящий цикл поможет защитить структуру вашей подушки. Объемный цикл не является обязательным и должен быть предназначен для стирки другого постельного белья, например одеял. Выберите теплую воду, рекомендованную на этикетке по уходу, чтобы улучшить эффективность очистки. Если доступно, выберите опцию дополнительного полоскания, чтобы обеспечить смывание всего моющего средства.
4. Высушите при слабом нагревании или без него.
Быстрее переместите подушки в сушилку. Если у вас есть, добавьте в барабан шарики для сушки, чтобы разрыхлить подушки. Выберите низкий уровень нагрева для синтетических подушек и режим без нагрева, воздушный пух для подушек из пуха или перьев. Если вы не уверены, какой цикл сушки использовать, просмотрите этикетку с уходом за подушкой или руководство по использованию и уходу за сушильной машиной, чтобы получить дополнительную информацию. Наконец, убедитесь, что подушки полностью высохли, прежде чем снимать их, чтобы предотвратить развитие плесени.
Как стирать подушки вручную: синтетические, пухо-перьевые
Если у вас нет доступа к стиральной машине или вы просто предпочитаете ручную стирку, вы все равно можете наслаждаться свежими чистыми подушками, приложив лишь немного дополнительных усилий.
Шаг 1. Наполните ведро, ванночку или раковину теплой водой.
Убедитесь, что вода достаточно глубока, чтобы погрузить всю подушку. Добавьте столовую ложку стирального порошка и перемешивайте, пока он полностью не растворится.
Шаг 2. Смочите и осторожно помассируйте подушку в мыльной воде.
Снимите все покрытия с подушек и окуните подушку в воду. Нажмите и сожмите подушку в течение нескольких минут, пока не убедитесь, что мыльная вода прошла несколько раз через каждый дюйм подушки.
Шаг 3. Промойте и повторите.
Извлеките подушку из мыльной воды и сполосните свежей водой, выжимая ее во время движения. Подушку может потребоваться несколько полосканий. Вы будете знать, когда остановиться, когда отжимаемая вода станет прозрачной, а не мыльной или пенной.
Шаг 4. Высушите полотенце на воздухе.
Положите подушку на полотенце. Используйте второе полотенце, чтобы выдавить лишнюю воду из подушки. Высушите его в машине в соответствии с инструкциями на этикетке по уходу или высушите на воздухе, повесив на солнце, если это возможно, чтобы предотвратить развитие плесени.
Как стирать подушки из пены с памятью
Чтобы поролон не распался, никогда нельзя стирать подушки из пены с эффектом памяти в стиральной машине. Однако они обладают гипоаллергенными свойствами, что делает их менее восприимчивыми к плесени, аллергенам и пылевым клещам, так что вам, возможно, не придется чистить их так часто или глубоко. Выберите один из этих методов чистки в зависимости от того, насколько грязна ваша подушка.
Быстрое освежение.
Снимите наволочку. Посыпьте каждую сторону подушки обильным количеством пищевой соды, оставьте на 1 час и пропылесосите. Этот способ поможет нейтрализовать запахи, одновременно впитывая пылевых клещей и грязь.
Легкая чистка
Снимите наволочку. Очистите пятна и разлитые вещи таким раствором: две чашки теплой воды и чайная ложка стирального порошка. Используйте белую чистую ткань, чтобы нанести раствор на пятно снаружи внутрь. Смочите другую ткань в чистой воде и промокните пятно до тех пор, пока мыльная вода не исчезнет. Повесьте на солнце, чтобы высохнуть, если это возможно.
Глубокая очистка
Снимите чехол подушки. Наполните ведро, ванночку или раковину теплой водой и добавьте столовую ложку стирального порошка. Окуньте подушку, затем извлеките ее, осторожно выжимая мыльную воду (не выкручивайте). Повторите это несколько раз, а затем промойте подушку свежей водой, пока вытекающая из подушки вода не станет прозрачной. Повесьте на солнце, чтобы высохнуть, если это возможно.
Источник: whirlpool
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