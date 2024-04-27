Поскольку ваша духовка играет важную роль в ежедневном приготовлении пищи для вашей семьи, вам важно знать, как правильно очистить ее и ее стеклянную дверцу.

Как очистить стеклянную дверцу духовки

Это руководство поможет вам очистить стеклянную дверцу духовки. Используйте эти советы, чтобы удалить стойкие пятна и очистить стекло, не оставляя царапин.