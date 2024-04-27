Поскольку ваша духовка играет важную роль в ежедневном приготовлении пищи для вашей семьи, вам важно знать, как правильно очистить ее и ее стеклянную дверцу.
Как очистить стеклянную дверцу духовки
Это руководство поможет вам очистить стеклянную дверцу духовки. Используйте эти советы, чтобы удалить стойкие пятна и очистить стекло, не оставляя царапин.
Очистите стекло дверцы духовки
Очистить стеклянную дверцу духовки – это быстрая и простая задача, с которой можно справиться самостоятельно с помощью нескольких бытовых средств.
Шаг 1. Подготовьте духовку и очистную станцию
Прежде чем начать, убедитесь, что печь полностью остыла после последнего цикла. Уложите чистые полотенца на пол перед печью, чтобы собрать капли, которые могут упасть во время чистки.
Шаг 2: Добавьте чистящие средства на внутреннее и наружное стекло
Легкие пятна и пятна можно удалить с помощью уксуса или моющего средства. Внутреннее стекло контактирует с большим количеством пищи и возможных разливов, и, скорее всего, требует более глубокой очистки, чем наружное стекло. Соедините пищевую соду и воду в миске и перемешайте, пока не образуется паста. Если у стекла густой налет, смешайте пасту из пищевой соды и воды. Распределите пасту на стекле с помощью щетки или шпателя и оставьте на 20 минут или дольше в зависимости от пятна.
Совет:
Для дополнительной силы очищения смешайте одну часть уксуса или лимонного сока с одной частью воды и разбрызгивайте поверх пасты из пищевой соды с помощью пульверизатора.
Шаг 3: протрите салфеткой из микрофибры
После нанесения чистящих и ожидающих средств, чтобы они засели, протрите продукт влажным полотенцем из микрофибры. Обязательно вытирайте круговыми движениями или движениями вниз, чтобы очистить стеклянную дверцу духовки. Остатки смазки можно осторожно соскоблить пластиковым скребком.
Совет:
После удаления чистящих средств вы можете отполировать остатки полос сухой тканью из микрофибры.
Когда вам удалось очистить стеклянную дверцу духовки, наслаждайтесь результатом.
Источник: whirlpool
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