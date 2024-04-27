Протирка полок, ящиков и внутренних стен может помочь устранить запахи и пятна холодильника и очистить его. Это также помогает удалить споры плесени или бактерий, которые могут испортить пищу.
Как очистить холодильник
1) Извлеките продукты, полки и ящики из холодильника.
Если вы хотите глубоко очистить холодильник внутри, выключите питание с помощью электрической панели или выключите прибор из розетки. Далее извлеките все продукты из холодильника и морозильника, поместите их в холодильники, чтобы все было безопасно сохранено. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы выбросить любые испорченные или просроченные продукты. Не оставляйте пищу вне холодильника более двух часов во избежание порчи.
После полного стула пищи из холодильника извлеките полки, ящики и любые другие съемные предметы и отложите их для очистки позже. Перед мойкой дайте ящикам и полкам холодильника нагреться до комнатной температуры.
2) Глубоко очистите внутреннюю часть холодильника
Тщательно протрите стены, потолок и дно холодильника смесью теплой воды и мыльного средства. Протрите углы чистой губкой или тряпкой. Промойте его мягкой влажной тканью. Вы можете использовать уксус или пищевую соду, чтобы более тщательно очистить холодильник от грязи и пятен.
Сделайте то же с выдвижными ящиками и полками и промойте их в раковине горячей водой с мылом. Полностью высушите все поверхности, прежде чем снова устанавливать полки и ящики и возвращать продукты на место.
3) Почистите под холодильником
Регулярное очищение катушек конденсатора может помочь регулировать температуру вашего холодильника и предотвратить замерзание продуктов в холодильнике. При наличии доступа змеевики можно разместить либо под холодильником, либо сзади. Используя пылесос и длинную щетку с мягкой щетиной, осторожно протрите холодильник, чтобы очистить змеевики конденсатора.
4) Протрите холодильник снаружи
После очистки холодильника внутри необходимо уделить несколько минут, чтобы очистить дверные уплотнения, дверцы и ручки смесью мягкого мыльного средства для посуды и воды. Затем тщательно высушите все, особенно уплотнительные дверные. Если у вас холодильник из нержавеющей стали , очистите дверцу специально разработанным средством для чистки нержавеющей стали во избежание разводов или остатков.
Если вам удалось очистить холодильник, наслаждайтесь результатом.
Источник: whirlpool
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