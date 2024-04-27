Если вы хотите глубоко очистить холодильник внутри, выключите питание с помощью электрической панели или выключите прибор из розетки. Далее извлеките все продукты из холодильника и морозильника, поместите их в холодильники, чтобы все было безопасно сохранено. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы выбросить любые испорченные или просроченные продукты. Не оставляйте пищу вне холодильника более двух часов во избежание порчи.

После полного стула пищи из холодильника извлеките полки, ящики и любые другие съемные предметы и отложите их для очистки позже. Перед мойкой дайте ящикам и полкам холодильника нагреться до комнатной температуры.