Следуйте этим простым шагам, чтобы очистить духовку и сделать еду с вашей семьей удобнее. В общем, рекомендуется чистить духовку каждые три-шесть месяцев или чаще, если встречаются разливы и грязь.
Шаг 1: Снимите и почистите решетки духовки
Как и остальная часть вашей духовки, решетки для духовки могут накапливать жир и разлитую жидкость. Замачивание и чистка может помочь удалить грязь.
Замочите решетки духовки
Извлеките решетки духовки из охлажденной духовки и поставьте их в большую раковину. Если ваша раковина недостаточно велика, чтобы ровно поставить стойки, вы можете использовать ванную, устланную старыми полотенцами, чтобы избежать царапин. Наполните столько горячей воды, чтобы покрыть решетки, а затем добавить ½ стакана мягкого мыльного средства для посуды или ¾–1 стакана стирального порошка. Замочите по крайней мере на два часа или ночь, в зависимости от загрязненности решеток.
Очистите решетки духовки
Используйте щетку с жесткой щетиной, чтобы очистить решетки, а затем используйте тряпкой или тряпкой, чтобы вытереть их. Полностью промойте решетки духовки.
Высушите и замените решетки духовки
Используйте полотенца из мягкой ткани, чтобы полностью высушить стойки и избежать ржавчины или коррозии. Замените решетки, если вы не чистите внутреннюю часть духовки.
Шаг 2: Как очистить духовку внутри
Со временем еда может скапливаться на стенках духовки, поэтому важно часто чистить внутреннюю часть духовки. Протирание внутренней части духовки пищевой содой и уксусом или лимонным соком может помочь удалить стойкие брызги и разливки.
Подготовьтесь к очищению внутренней части духовки
Начиная с охлажденной духовки, снимите все кастрюли, противень и другие принадлежности для выпечки, а также решетки. Положите полотенца или полиэтиленовый мусорный пакет под дверцу духовки, чтобы помочь собрать капли.
Очистите духовку пищевой содой
Насыпьте ½ стакана пищевой соды в миску и добавьте 3 столовых ложки воды, чтобы создать тонкую пасту, которая легко растекается. Используя кисточку или гибкий силиконовый шпатель, распределите смесь по всей внутренней части духовки, покрывая верх, бока, низ и дверцу, включая стекло дверцы . Оставьте отдохнуть от 20 минут до ночи в зависимости от загрязнения духовки.
Чтобы очистить духовку от пригоревшей пищи на дне, вы можете попробовать использовать пищевую соду, чтобы помочь разрыхлить остатки, облегчив вытирание пролитой пищи и грязи. Очистите сгоревшие остатки со дна духовки, смешав пищевую соду и воду до пасты. Затем используйте губку для очистки или пластиковый скребок, чтобы осторожно почистить духовку.
Для сложных пятен, которые трудно удалить, вы можете нанести слой пасты с пищевой содой на поверхность на 12–24 часа, прежде чем смочить и оттереть ее.
Сотрите пищевую соду уксусом или лимонным соком
Сбрызните внутреннюю часть духовки белым уксусом или лимонным соком и протрите все влажной тряпкой или кухонной тряпкой. Используйте скребок для удаления тяжелых пятен. Повторяйте этот шаг, пока не будет удалена вся паста из пищевой соды.
Очистите внутреннее стекло дверцы духовки
Сбрызните стеклянную поверхность белым уксусом или лимонным соком и протрите влажной тканью. Повторяйте этот процесс, пока не будет удалена вся паста из пищевой соды. Последний раз сбрызните уксусом или лимонным соком, а затем вытрите насухо мягкой тканью.
Шаг 3: удалите запахи духовки
Очистка внутренней части духовки должна помочь позаботиться о большинстве запахов, но с некоторыми неприятными запахами пищи, например рыба, бороться труднее. Дезодорируйте печь предметами, которые обычно есть в вашем доме, например лимонным соком, белым уксусом или ванилью.
Приготовьте дезодорирующий раствор для духовки.
Разогрейте духовку на слабом огне. Наполните пригодную для духовки форму для выпекания примерно дюймом воды. Добавьте чайную ложку лимонного сока, белого уксуса или ванили в зависимости от ваших предпочтений и того, что у вас есть под рукой.
Разогрейте дезодорирующий раствор в духовке
Поставьте форму для запекания в духовой шкаф при низкой температуре примерно на час, добавляя воды, если испарится слишком много. Извлеките, когда запах нейтрализуется, и наслаждайтесь тем, что вам удалось очистить духовку.
Шаг 4: Очистите внешнюю часть духовки
Правильное очищение духовки снаружи не только сделает вещи чище, но и поможет защитить отделку вашей духовки. Вы можете очистить духовку снаружи, используя мягкое жидкое чистящее средство или специальный раствор.
Очистите стекло наружной дверцы духовки
Закройте дверцу духового шкафа и сбрызните внешнюю часть окна уксусом или очистителем для стекла. Протрите мягкой тканью.
Очистите плиту и наружные поверхности духовки.
Для фарфоровых эмалированных поверхностей или при чистке стеклянных электрических плит распылите чистящее средство или мягкое жидкое чистящее средство и потрите неабразивной губкой.
Источник: whirlpool
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