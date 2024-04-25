Насыпьте ½ стакана пищевой соды в миску и добавьте 3 столовых ложки воды, чтобы создать тонкую пасту, которая легко растекается. Используя кисточку или гибкий силиконовый шпатель, распределите смесь по всей внутренней части духовки, покрывая верх, бока, низ и дверцу, включая стекло дверцы . Оставьте отдохнуть от 20 минут до ночи в зависимости от загрязнения духовки.

Чтобы очистить духовку от пригоревшей пищи на дне, вы можете попробовать использовать пищевую соду, чтобы помочь разрыхлить остатки, облегчив вытирание пролитой пищи и грязи. Очистите сгоревшие остатки со дна духовки, смешав пищевую соду и воду до пасты. Затем используйте губку для очистки или пластиковый скребок, чтобы осторожно почистить духовку.

Для сложных пятен, которые трудно удалить, вы можете нанести слой пасты с пищевой содой на поверхность на 12–24 часа, прежде чем смочить и оттереть ее.