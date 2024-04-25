Дайте ему впитать запахи в течение ночи и удалите утром. Хотя вы не должны использовать ту же пищевую соду для приготовления пищи впоследствии, вы все равно можете использовать ее для очищения. Если шкафы над вашей микроволновкой печью пахнут горелым, вы также можете переместить туда свой дезодорант, чтобы попытаться со временем устранить запах.

Вот и все, наслаждайтесь результатом, ведь вам удалось убрать запах горелого из микроволновки.