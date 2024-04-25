Чтобы убрать запах горелого из микроволновки, вам не нужно прибегать к слишком тяжелым способам, ведь существуют три простых и быстрых способа, которые точно вам помогут.
Способ 1. Очистите микроволновку внутри
Первый шаг, чтобы убрать запах горелого из микроволновки – это хорошая уборка. Начните с этого быстрого и легкого процесса, прежде чем пробовать что-нибудь другое.
Шаг 1: запарить водой
Удалите из микроволновки любой мусор или обгоревшие куски, затем нагрейте 1 стакан воды в емкости, пригодной для микроволновки, в течение 3-4 минут. Пара поможет разрыхлить грязь.
Шаг 2. Очистите посудомоечным средством
Протрите внутреннюю часть мягкой тканью, смоченной в воде с небольшим количеством моющего средства. На моделях из нержавеющей стали протрите в направлении волокна металла. Этот шаг тоже поможет вам убрать запах горелого из микроволновки.
Шаг 3: промойте и высушите
Промойте микроволновку чистой водой и протрите насухо мягкой тканью без ворса. Оставьте микроволновку открытой на 2-3 часа, чтобы она выветрилась.
Способ 2. Пропарить микроволновку лимонным соком или уксусом.
Некоторые особенно сильные запахи, например жженая рыба или пластик, могут потребовать дополнительной помощи. Если мытье микроволновки с помощью приведенных выше шагов не помогает, кислота в натуральных моющих средствах, таких как лимонный сок и уксус, может помочь нейтрализовать запахи.
Шаг 1: Приготовьте раствор и пропарите
Удалите из микроволновки любой мусор или обгоревшие куски, а затем смешайте 1 стакан воды с 1 столовой ложкой лимонного сока или уксуса в контейнере, пригодном для микроволновки. Нагреть 2-5 минут.
Шаг 2. Протрите
Протрите внутреннюю часть губкой или бумажным полотенцем.
Способ 3: Дезодорируйте микроволновку на ночь
Если убрать запах горелого из микроволновки после использования одного из вышеприведенных методов очистки не удается, может помочь долговременное решение. Этот ночной метод может помочь восстановить нормальный запах микроволновки.
Шаг 1. Разместите дезодорант
Поместите открытую коробку пищевой соды в микроволновку перед тем, как ложиться спать. Если у вас нет пищевой соды, вы можете использовать 1 стакан активированного угля или высушенную кофейную гущу в открытой емкости. Сообщите членам семьи, что они не должны пользоваться микроволновкой, пока внутри ваш дезодорант.
Шаг 2: удалите и повторно используйте дезодорант
Дайте ему впитать запахи в течение ночи и удалите утром. Хотя вы не должны использовать ту же пищевую соду для приготовления пищи впоследствии, вы все равно можете использовать ее для очищения. Если шкафы над вашей микроволновкой печью пахнут горелым, вы также можете переместить туда свой дезодорант, чтобы попытаться со временем устранить запах.
Вот и все, наслаждайтесь результатом, ведь вам удалось убрать запах горелого из микроволновки.
Источник: whirlpool
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