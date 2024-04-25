Если вы будете знать, как правильно очистить вашу сковороду, то это поможет сохранить вашу посуду в отличном состоянии на долгие годы. Мы расскажем вам все подробности.
Способ 1: Пищевая сода и уксус
Комбинат пищевой соды и уксуса хорошо подходит для очистки медных и алюминиевых сковород, но он слишком кислый для посуды из нержавеющей стали или чугуна. Чтобы использовать этот метод на совместных кастрюлях или сковородах, удалите из сковороды любую свободную пищу или мусор, прежде чем покрыть дно тонким слоем пищевой соды и уксуса. Оставьте смесь на ночь, а затем воспользуйтесь губкой или неабразивной салфеткой, чтобы удалить остатки обгоревших частей.
Способ 2: Лимоны
Лучше всего подходит для алюминиевой посуды, но не рекомендуется для чугунной посуды или нержавеющей стали. Очистить сковороду лимонами является ароматным способом устранения пригоревших пятен. Начните с разрезки двух-трех лимонов на четвертинки, а затем положите их в кастрюлю. Наполните кастрюлю водой, чтобы она покрыла лимоны и доведите воду до кипения в течение 5–10 минут. Выбросьте остатки воды и дольки лимона и дайте остыть кастрюле достаточно для контакта, а затем потрите пригоревшую пищу мочалкой.
Способ 3: Крем из зубного камня
Эта мягкая альтернатива пищевой соде лучше всего подходить, чтобы очистить сковороду из алюминия и нержавеющей стали. Просто соедините одну столовую ложку винного камня с одним стаканом воды в кастрюле или кастрюле, затем доведите смесь до кипения и дайте остыть. Прежде чем вылить смесь в раковину, используйте губку или нейлоновую щетку, чтобы очистить пораженные участки.
Способ 4: Соль
Использование соли для чистки сковороды поможет устранить видимые подгоревшие и жирные пятна на чугунных кастрюлях и сковородках. После того как вы убрали сыпучую пищу, посыпьте слой кошерной соли на обгоревший участок сковороды. Используйте губку или щетку со щетиной, чтобы очистить сковороду от налипшей грязи.
Источник: whirlpool
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