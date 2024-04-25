Комбинат пищевой соды и уксуса хорошо подходит для очистки медных и алюминиевых сковород, но он слишком кислый для посуды из нержавеющей стали или чугуна. Чтобы использовать этот метод на совместных кастрюлях или сковородах, удалите из сковороды любую свободную пищу или мусор, прежде чем покрыть дно тонким слоем пищевой соды и уксуса. Оставьте смесь на ночь, а затем воспользуйтесь губкой или неабразивной салфеткой, чтобы удалить остатки обгоревших частей.