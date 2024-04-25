Очистить плиту от грязи и жира легко, если вы знаете о существовании этих простых шагов.

Если вы имеете дело с разливами или остатками вареной пищи, вам обязательно нужно очистить вашу плиту. Мы расскажем, как это сделать правильно.

Очистить плиту достаточно просто. Это процесс, который помогает обслуживать прибор, чтобы он был готов к следующей кастрюле спагетти или супу. Чтобы очистить электрическую варочную панель, выполните эти простые действия.

Шаг 1: дайте плите остыть Дайте плите остыть, пока она чуть-чуть не нагреется. Сбрызните белым уксусом на незначительные следы или пятна и дайте ему впитаться, пока плита продолжает охлаждаться.

Шаг 2: Удалите остатки пищи Пока варочная поверхность еще чуть нагрета, воспользуйтесь скребком под углом 45 градусов, чтобы удалить остатки пищи. Не забывайте одевать перчатку для духовки и держаться подальше от инструментов, таких как стальная вата, которая может поцарапать плиту.

Шаг 3. Нанесите и отполируйте чистящее средство Нанесите неабразивный очиститель варочной поверхности непосредственно на стеклянную поверхность, следуя инструкциям на этикетке, чтобы очистить плиту. Соблюдайте осторожность, чтобы избежать участков из нержавеющей стали. Осторожно втирайте чистящее средство на поверхность с помощью неабразивной моющей подушечки. Дайте ему высохнуть, пока не образуется белый помутнение, затем удалите его мягкой сухой тканью, пока помутнение не исчезнет. Для удаления стойких пятен можно также использовать чистящее средство. Нанесите капли размером с копейки и энергично потрите чистящей салфеткой, сильно нажимая.

Шаг 4: Ухаживайте за поверхностями из нержавеющей стали Для приборов из нержавеющей стали используйте очиститель и нанесите его вдоль зерна во избежание повреждения. Если у вас нет этого средства, вы также можете развести жидкое мыло для посуды в воде и мягко очистить плиту неабразивной губкой. Тщательно промойте и протрите насухо мягкой тканью. Избегайте жестких чистящих средств и абразивных материалов. Не забудьте продезинфицировать губку в микроволновке после каждого использования.

Шаг 5. Очистите ручки плиты Осторожно потяните ручки варочной поверхности от панели управления, чтобы снять их с плиты. Мойте их в раковине, используя воду и средство для мытья посуды, убедившись, что вы не намочили и не удалили уплотнители под ручками, чтобы предотвратить повреждение. Полностью высушите их, прежде чем снова прикрепить.

Источник: whirlpool

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