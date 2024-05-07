Стресс могут спровоцировать многие вещи, и у всех нас есть способы согласно астрологии, которые помогут справиться со стрессом, чтобы не упасть с края.

Ключ в том, чтобы выяснить, что вызывает наш ежедневный стресс и тревогу, и справиться с этим наилучшим возможным способом.

Один из способов понять это — посмотреть на наши знаки зодиака, которые определяют наши доминирующие личности, сильные и слабые стороны.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овны полны энтузиазма. Они погружаются в задачу в полную силу, со всей своей силой и энергией. Но они также могут быть вспыльчивыми, поэтому трата всей этой энергии на некоторые задачи заставляет их расстраиваться из-за того, что дела не выполняются. Им нужно какое-то время, час в день или целый день в неделю, чтобы отдохнуть и ничего не делать.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Телец хочет, чтобы все было по-своему. Когда они что-то задумали, они упрямы, поэтому напрягаются, беспокоясь о деталях. А если им не удается завершить или решить задачу, они расстраиваются и повторяют ее в уме снова и снова, думая, что пошло не так и как это исправить. Что нужно Тельцу, так это доверять своим инстинктам и знать себе цену.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Энергичные, но беспокойные Близнецы склонны мгновенно реагировать на мелочи, которые их раздражают. Поскольку они беспокойны, им всегда нужно что-то делать, и это их напрягает, когда они этого не делают. Однако это также может лишить их всей энергии. Что нужно Близнецам, так это задача по снятию стресса, чтобы успокоить их разум, например, йога или искусство.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раки лояльны и надежны, но втайне сверхчувствительны и жалеют себя. Когда кто-то критикует, кричит или игнорирует Рака, он не показывает этого, но принимает это близко к сердцу, и это его напрягает. Они держат свои чувства взаперти, поэтому лучший способ справиться с этим — просто высказать свои чувства тому, кому они доверяют.

Лев (23 июля – 22 августа)

Амбициозный и преданный Лев имеет претенциозную и мелодраматическую сторону. Они привыкли быть лидерами, поэтому испытывают стресс, когда ситуация выходит из-под их контроля. Лучший способ для Льва справиться с этим — просто отступить и признать, что это не в их руках.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы, самые аналитические из знаков, также являются одними из самых скептических. Как и Тельцы, они склонны слишком много думать и переживать из-за вещей и ситуаций, которые не могут закончить или исправить. Лучший способ справиться с этим — аналитически думать о позитиве, а не о негативе.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Идеализм и чувство справедливости Весов — одни из их сильных качеств, но и самые стрессовые. Когда они видят несправедливость, они могут либо закипеть в гневе, либо наброситься, что еще больше их напрягает. Весам нужно сделать глубокий вдох; как только они расслабятся, им следует отреагировать на ситуацию спокойно и непредвзято.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Страстные, но одержимые Скорпионы склонны скрывать свои чувства. Их независимый характер заставляет их предпочитать одиночество агрессивному решению своих задач. Таким образом, они чувствуют себя некомфортно в большинстве социальных ситуаций, что может вызвать у них стресс. Лучший способ для Скорпиона справиться с этой проблемой — быть открытым к своим чувствам и говорить людям, что им нужно.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Среди знаков Стрельцы самые независимые и свободолюбивые. Оставаться на месте и не двигаться — проклятие их существования. Ситуации, требующие от них действовать определенным образом, также сводят их с ума. Но Стрелец может справиться со стрессом повседневной жизни, выходя на улицу и потакая своей авантюрной стороне.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Как и Львы, Козероги амбициозны. Они знают свою ценность и способности, но это также означает, что в конечном итоге они устанавливают для себя невероятно высокие стандарты. Несоблюдение этих стандартов вызывает у них стресс. Козерогам следует расслабиться и подумать о том, что они сделали , а не о том, что могли бы иметь. Живите настоящим, а не прошлым.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Остроумные и сообразительные, Водолеи — самые мятежные из знаков. Они хотят, чтобы все было сделано так, как они хотят, или нет, поэтому им не нравится, когда им говорят, что делать. Иногда их раздражает то, как много им хочется сделать за столь мало времени. Лучший способ справиться с этой стрессовой ситуацией — замедлиться и ненадолго отойти от задачи. Расслабьтесь, прежде чем снова погрузиться в воду, чтобы лучше сосредоточиться.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Преданные, но робкие, Рыбы очень жалеют себя. Когда они попадают в ситуацию, когда они открыты для осуждения со стороны других людей, это вызывает у них стресс. Они очень чувствительны, и осуждение их очень беспокоит. Рыбы могут преодолеть этот стресс, приняв позицию «Это тоже пройдет» и посвятив некоторое время себе, чтобы расслабиться.

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