Статьей, по которой его обвиняют, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Заместителю начальника Днепровского районного управления полиции ГУНП объявили подозрение в незаконном обогащении на сумму более 14 миллионов гривен. Согласно сообщению Государственного бюро расследований и Национального агентства по предотвращению коррупции, этот полицейский ранее был разоблачен при попытке вымогательства в 200 тысяч долларов.

По данным ДБР и НАПК, работник полиции потратил более 14 миллионов гривен на строительство и приобретение имущества в течение 2021-2022 годов, что не соответствует его законным доходам. Кроме того, обнаружено, что активы, в том числе земельный участок, элитный жилой дом и автомобиль Porsche, фигурант оформил на своих тещу и тестя, не внеся сведений об этом в декларацию.

Подозреваемому объявлено подозрение в приобретении активов, стоимость которых превышает его законные доходы, а также в декларировании недостоверных сведений. За эти действия предусмотрена наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Кроме того, в июле 2023 года ДБР расследовало дело о требовании денег у строителей, которое совершили подозреваемый и его брат. Согласно данным расследования, после завершения ремонтных работ в усадьбе, собственность которой принадлежала теще подозреваемого, в доме произошел пожар из-за короткого замыкания. Муж обвинил мастеров в пожаре и требовал возмещения ущерба в сумме 200 тысяч долларов.

В результате, обвинение вымогательства с угрозой насилия, совершенное по предварительному сговору группой лиц, должностным лицом с использованием служебного положения, было предъявлено как полицейскому, так и его брату. Статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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