Благодаря этому вы сможете свести к минимуму риск повреждения вашего автомобиля и обеспечить свою безопасность.

Езда по лужам требует внимательности и техники, чтобы избежать повреждения автомобиля и обеспечить безопасность на дороге.

Опытные водители дали несколько важных советов, как эффективно перемещаться по лужам:

Обязательно ездите по лужам на умеренной скорости, избегая ускорения даже на знакомых маршрутах. Брызги воды могут попасть в моторный отсек, что может привести к повреждению важных компонентов, таких как генератор, свечи зажигания и двигатель. Чрезмерное разбрызгивание может привести к дорогостоящему ремонту или даже выходу из строя двигателя.

Не ездите по колеям, особенно по левой полосе шоссе, так как это может. Если ваши шины не могут быстро удалить влагу, образуется водяной клин, приводящий к потере управления. Это трубет постепенного сброса газа и плавного торможения для восстановления сцепления с дорогой.

При необходимости проехать через затопленные участки поддерживайте постоянную скорость без резких движений рулевым колесом.

Избегайте чрезмерного ускорения, так как сопротивление воды может привести к отклонению авто от курса даже при наличии систем устойчивости и стабилизации.

Также по возможности избегайте проезда по лужам. Водонепроницаемость может существенно повлиять на устойчивость автомобиля даже у подготовленных водителей. Если пространство ограничено, проезжайте по краю лужи, не погружая колеса полностью.

Не паркуйтесь в низинах, возле дренажных систем, под эстакадами или вблизи водоемов во время сильного дождя или наводнения. Повышение уровня воды может затруднить или сделать невозможным доступ к вашему автомобилю, а длительное воздействие воды может привести к повреждению различных компонентов машины.

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