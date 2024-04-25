Боец Главного управления разведки, известный под позывным "Невкусным", вернулся на фронт после тринадцати месяцев плена в России и продолжает выполнять боевые задания против оккупантов.
В своем интервью для TSN он поделился мнениями о том, что нужно сменить в украинской армии немедленно.
В первую очередь, по его словам, нужно обновить руководство во всех подразделениях. Он отметил необходимость назначения командиров, имеющих опыт участия в современных боевых действиях, вместо тех, кто имеет опыт только из советской армии.
"Но не просто на новые лица, а на людей, которые прошли современную войну, и сейчас ее проходят, и понимают, что такое современная война. А не людей, когда-то служивших в советской армии, и сейчас из-за того, что они майоры , полковники и тому подобное остаются на своих должностях .
"Несмачный" отметил, что желательно видеть на этих позициях молодых командиров, таких как покойный "Да Винчи", активный "Рэдис" и Андрей Белецкий, доказавшие свою компетентность.
Также он указал на различия между войной 2014 года и нынешними боевыми действиями, отметив, что методы ведения войны претерпели значительные изменения. "Невкусный" выразил мнение, что сейчас война коснулась большей территории и гражданских объектов, а не только отдельных областей, как раньше.
Он также отметил важность поддержки со стороны западных партнеров, в частности, в плане поставок оружия и новых военнослужащих. "Невкусный" с тревогой высказался о будущем, учитывая ежедневные потери на фронте, отметив, что мобилизационный процесс не обеспечивает достаточного пополнения военных рядов.
"Потому что может прийти такой момент, что наши люди закончатся. Я смотрю на это реально. Каждый день я слышу новости с фронта, погиб там какой-то мой товарищ, какой-то знакомый, знакомый знакомого. Каждый день кто-то погибает. Погибает не по одному человеку , много людей. Новых людей нет. Мобилизационный процесс как-то запустился.
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