В первую очередь, по его словам, нужно обновить руководство во всех подразделениях, но это не все проблемы, что существуют.

Боец Главного управления разведки, известный под позывным "Невкусным", вернулся на фронт после тринадцати месяцев плена в России и продолжает выполнять боевые задания против оккупантов.

В своем интервью для TSN он поделился мнениями о том, что нужно сменить в украинской армии немедленно.

В первую очередь, по его словам, нужно обновить руководство во всех подразделениях. Он отметил необходимость назначения командиров, имеющих опыт участия в современных боевых действиях, вместо тех, кто имеет опыт только из советской армии.

"Но не просто на новые лица, а на людей, которые прошли современную войну, и сейчас ее проходят, и понимают, что такое современная война. А не людей, когда-то служивших в советской армии, и сейчас из-за того, что они майоры , полковники и тому подобное остаются на своих должностях .

"Несмачный" отметил, что желательно видеть на этих позициях молодых командиров, таких как покойный "Да Винчи", активный "Рэдис" и Андрей Белецкий, доказавшие свою компетентность.

Также он указал на различия между войной 2014 года и нынешними боевыми действиями, отметив, что методы ведения войны претерпели значительные изменения. "Невкусный" выразил мнение, что сейчас война коснулась большей территории и гражданских объектов, а не только отдельных областей, как раньше.

Он также отметил важность поддержки со стороны западных партнеров, в частности, в плане поставок оружия и новых военнослужащих. "Невкусный" с тревогой высказался о будущем, учитывая ежедневные потери на фронте, отметив, что мобилизационный процесс не обеспечивает достаточного пополнения военных рядов.

"Потому что может прийти такой момент, что наши люди закончатся. Я смотрю на это реально. Каждый день я слышу новости с фронта, погиб там какой-то мой товарищ, какой-то знакомый, знакомый знакомого. Каждый день кто-то погибает. Погибает не по одному человеку , много людей. Новых людей нет. Мобилизационный процесс как-то запустился.

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