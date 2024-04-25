Ежедневное чтение Таро по одной карте и гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 апреля с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Чем заняться в этот день? Воспитывайте свою духовную природу. Посетите церковную службу. Изучите что-нибудь эзотерическое. Займитесь медитацией или поймайте восход солнца.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Колесо Фортуны

Вы наткнулись на прекрасную возможность! Овен, это твой шанс по-настоящему добиться чего-то в своей жизни.

Бывают времена в жизни, когда вам просто везет, потому что вы находитесь в нужном месте в нужное время, но сейчас вам все равно придется усердно работать для достижения того, что вы ищете. У вас есть смелость сделать это.

Вам просто нужно принять решение, что вы не остановитесь, пока это не будет сделано.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Туз Пентаклей

Быть занятым. У вас есть навыки, инструменты и образ мышления, чтобы получить все, что вы хотите получить от этого проекта или рабочей ситуации.

Конкуренция жесткая. Итак, если вы дадите хоть немного свободы действий тому, кто хочет вашей работы или вашего продвижения по службе, вам может не понравиться то, что произойдет дальше.

Даже если вы хотите быть командным игроком, вам также необходимо защищать свою территорию.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Башня

Это не то, что вам нужно. Вам не нужна еще одна проблема в вашей жизни. Что вам действительно нужно, так это больше решений.

Итак, когда звонит ваш друг, который, кажется, звонит только тогда, когда у него проблемы, не берите трубку. это выходные. Отправьте их на голосовую почту.

Они взрослые люди и, как и вы, могут научиться решать свои проблемы самостоятельно. На самом деле, если вы не будете вмешиваться прямо сейчас, это может быть величайшей помощью, которую вы когда-либо окажете.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Девятка Кубков, перевернутая.

Люди сложны. Невозможно понять или рассуждать нелогичными аргументами.

Зачем настаивать на том, чтобы кто-то смотрел на вещи по-вашему, если вы знаете, что это только увеличит дистанцию ​​в ваших отношениях.

Будь добрым. Проявите сочувствие. Дайте понимание. Но не продолжайте нападать на осиное гнездо. Кажется, что все, что из этого выходит, — это укус.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Влюбленные

У вас есть один человек, который вам нравится, и другой человек, который, по вашему мнению, может быть тем самым, но пока еще слишком рано говорить об этом.

Вы знаете, что в конце концов вам нужно принять решение, но чувство вины заставляет вас задуматься, правильно ли встречаться с двумя людьми одновременно. На самом деле, единственный человек, который знает, это ты.

Но если вы боитесь, что можете повести за собой кого-то, то, возможно, именно так можно узнать наверняка, что он не «тот самый».

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Семерка Пентаклей, перевернутая.

Вы уже довольно давно копите деньги.

Раньше это было легче сделать, но теперь, когда пришло тепло и все начинает открываться, вы действительно готовы взять отпуск и ненадолго уехать из города.

Возможно, вам не понравится идея потратить часть своих с трудом заработанных денег, но именно для этого они и существуют.

Чтобы доставить вам удовольствие, наслаждайтесь тем, что вы заработали, и тратьте их на то, что доставляет вам удовольствие.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Паж Мечей, перевернутая.

Что ж, Весы, пришло время решить, кем вы хотите быть, когда дело касается любви.

Вы посылаете смешанные сигналы. Вы говорите, что не хотите оставаться один, и тем не менее, вы действительно любите проводить время в одиночестве.

Вам это нравится, потому что здесь нет драмы, но в то же время вы знаете, что вам не суждено оставаться одиноким и одиноким в конце дня.

Жизнь временами может быть неприятной, но именно здесь вам нужно решить — действительно ли вы хотите рискнуть и влюбиться или нет?

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов, перевернутая.

Вы должны довести дело до конца, даже если это касается только одного дела. У вас много идей. Многие из них прекрасны.

Вы даже получили отличные и положительные отзывы от своих друзей и семьи.

Но когда дело доходит до завершения начатого, кажется, что возникает разрыв между волнением, которое вы испытываете по поводу цели, и самим процессом.

Да, это будет работа – это не всегда самое интересное, но оно того стоит.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Пятерка Жезлов

Ничто не может быть предсказуемо на 100 процентов. Вы можете думать, что весь день распланирован, но затем происходит что-то, чего вы не ожидали, и это сбивает время, ваш график вылетает в окно, и вы расстраиваетесь.

Это не ваша вина, но вы можете научиться с этим справляться. Вы не сможете каждый раз делать это правильно. Просто течь.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Девятка Пентаклей, перевернутая.

Разве не забавно, что если просто подождать достаточно долго, человек снова вернется? Почему это происходит? Это не тайна.

Вселенная часто позволяет вещам пройти полный круг, чтобы вы могли показать, что вы настолько хорошо усвоили урок, что теперь вы можете определить, когда что-то произойдет, и избежать проблемы, не задавая себе серьезных вопросов. Ты вырос!

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая.

Когда вы знаете, что что-то не так, но не можете указать на это, какая-то часть вас остается в состоянии беспокойства.

Постарайтесь не позволить этому поглотить всю вашу энергию. Тебе нужно встать и поесть. Идти гулять.

Постарайтесь помнить, что независимо от того, что вы чувствуете, время идет вперед, и в конце концов вы поймете, что происходит, потому что истина всегда выходит на свет.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Луна

Отпустите прошлое. Возможно, вы держитесь за обиду, причиненную кем-то другим, и теперь смотрите на все через призму боли.

Теперь ты в лучшем месте. Вам не нужно беспокоиться о вчерашнем дне. Ты стал более сильным человеком.

Вы выжили. Вам понадобится время, чтобы научиться снова доверять, но прежде чем судить о ситуации и защищаться, дайте вещам шанс. Вы заслуживаете быть счастливым.

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