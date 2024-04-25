После появления информации о временном прекращении предоставления консульских услуг за границей мужчинам призывного возраста по этому поводу высказались украинцы.

После остановки предоставления консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста за границей, эта тема стала активно обсуждаться на страницах социальных сетей. Большинство людей возмущены действиями власти, но некоторые военные считают это решение логичным. Появилась реакция военных на остановку консульских услуг за границей.

Пользователь соцсети Facebook Олег Владимирович отметил, что решение МИД может и возмутительное, но "логическое и правильное".

"Так меньше хитро * пробежит "между капельками". А рождение ребенка, по желанию, можно и через месяц зарегистрировать", - добавил он.

Еще один мужчина – Анатолий Зайченко – подчеркнул, что возмущаться люди будут потом "за Байкалом".

"Если проигрываем – вывезут, сотрут все", – заметил он. Другие военнослужащие, находящиеся на службе в ВСУ и защищающие Украину от врага, под публикациями на тему остановки консульских услуг для мужчин за границей оставляли похожие комментарии и подчеркивали, что давно это нужно было сделать.

Между тем, директор общественного союза "Украинский Хельсинкский союз по правам человека" Александр Павличенко отметил, что приостановление предоставления консульских услуг украинцам призывного возраста не будет стимулировать военнообязанных вернуться на родину и обновлять свои учетные данные.

Адвокат Юрий Демченко прокомментировал, что такие действия Министерства иностранных дел не соответствуют статье 25 Конституции, поскольку Конституцией предусмотрено, что Украина должна заботиться и заботиться о своих гражданах за рубежом. Украина не может сужать права граждан за границей.

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