На суде мужчина признал свою вину, объяснив, что единственный кормилица в семье и работает уже два года на сельскохозяйственных работах.

В Полтавской области мужчину, имеющего семерых детей и уклонившегося от мобилизации, осудили. Он признался на суде, что не оформил отцовство над детьми, чтобы получать социальную помощь от государства. Однако когда ему пришла повестка на службу, он заявил, что проживает с семьей и воспитывает детей.

Об этом идет речь в приговоре Козельщинского районного суда Полтавской области.

По данным суда, мужчина окончил только 7 классов и имеет семерых детей, которых не зарегистрировал как своих для получения помощи от государства. 16 января 2024 года он был признан годным к военной службе, а 26 января он должен был прийти на призыв, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина признал свою вину, объяснив, что единственный кормилица в семье и работает уже два года на сельскохозяйственных работах. Он также пояснил, что дети зарегистрированы на мать, поскольку они не состоят в зарегистрированном браке, что влияет на социальные выплаты.

Согласно справкам о регистрации места жительства, копии которых также предоставлены обвиняемым суду, место жительства всех детей зарегистрировано по тому же адресу, по которому фактически проживает обвиняемый.

Суд установил, что нет достаточных доказательств, что мужчина отец семерых детей, поэтому он не имеет права на отсрочку от мобилизации. Мужчину приговорили к 2 годам испытательного срока по статье 336 УКУ, однако он может продемонстрировать свою поправку и воспользоваться правом на оформление отцовства или внесение изменений в актовые записи о рождении детей во время испытательного срока.

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