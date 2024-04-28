Независимо от того, каким образом бензин попал на вашу одежду, вам захочется как можно быстрее убрать запах этого вещества, ведь он не самый приятный. Чтобы это сделать, вам нужно знать правильные советы. Мы расскажем, как избавиться от запаха бензина всего лишь с помощью домашних продуктов.
Как убрать запах бензина на одежде
Вы можете удалить пятно от бензина с помощью инструментов и расходных материалов, которые, по всей вероятности, уже есть у вас дома. Имейте в виду, что одежду, загрязненную газом, никогда нельзя класть в стиральную или сушильную машину. Соберите следующие средства для чистки, а затем выполните 5-этапный процесс, чтобы узнать, как убрать запах бензина на одежде.
Шаг 1: Поглотите избыток бензина
Аккуратно нажмите бумажным полотенцем на пятно от газа, аккуратно, чтобы не потереть пятно. Поднимите бумажное полотенце и повторите движение несколько раз, пока избыток бензина не впитается из пятна.
Шаг 2: посыпьте пищевой содой
Пищевая сода может помочь впитать остатки бензина и начать дезодорировать пятно. Посыпьте пищевой содой пятно и дайте ему постоять около 24 часов, а затем смойте его водой.
Шаг 3. Используйте пятновыводитель для предварительной обработки
Пропитайте пятно пятновыводителем на основе растворителя и дайте ему отмочиться примерно на 10 минут. Если вы заметили затяжное пятно, попробуйте нанести тонкий слой моющего средства и подождать еще 10 минут.
Шаг 4: Предварительное замачивание
Замочите одежду в большом ведре, наполненном теплой водой, по крайней мере на 30 минут, затем тщательно прополощите одежду перед ручной стиркой. Для дополнительной чистки попробуйте добавить 1 стакан бытового аммиака в большое ведро, наполненное водой, затем замочите одежду на 2-3 часа перед полосканием одежды и ручной стиркой.
Шаг 5: Стирайте одежду только вручную
Одежду с остаточными пятнами бензина нельзя использовать для стирки или сушки, поэтому обязательно стирайте вручную пятна от бензина. Наполните раковину теплой водой, добавьте мягкое моющее средство и осторожно покрутите одежду, чтобы постирать ее вручную и убрать запах бензина.
Можно ли стирать белье с бензином?
Положение загрязненной бензином одежды в стиральную машину или сушильную машину может представлять опасность пожара независимо от того, какой цикл вы выберете , поэтому лучше избегать стирки в стиральной машине и стирать вручную, чтобы полностью удалить все пятна и убрать запах бензина. Трудно определить, полностью ли удалено воспламеняющееся вещество из вашей одежды, поэтому любую одежду, на которой есть пятна от бензина, стирайте только вручную.
Источник: whirlpool
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