Одежду с остаточными пятнами бензина нельзя использовать для стирки или сушки, поэтому обязательно стирайте вручную пятна от бензина. Наполните раковину теплой водой, добавьте мягкое моющее средство и осторожно покрутите одежду, чтобы постирать ее вручную и убрать запах бензина.

Можно ли стирать белье с бензином?

Положение загрязненной бензином одежды в стиральную машину или сушильную машину может представлять опасность пожара независимо от того, какой цикл вы выберете , поэтому лучше избегать стирки в стиральной машине и стирать вручную, чтобы полностью удалить все пятна и убрать запах бензина. Трудно определить, полностью ли удалено воспламеняющееся вещество из вашей одежды, поэтому любую одежду, на которой есть пятна от бензина, стирайте только вручную.