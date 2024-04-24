Если вы или ваша семья имеете дело с пятнами от дезодоранта на одежде, есть простые решения, которые вы можете найти дома, чтобы вывести их. Эти способы «Сделай сам» просты и бюджетны, а также могут помочь сохранить вашу одежду без пятен. Читайте дальше, чтобы узнать эти полезные советы о том, как вывести пятно от дезодоранта и сохранить одежду вашей семьи свежей и чистой.
Как вывести пятна от дезодоранта с черных рубашек
Вывести пятна от дезодоранта на черных рубашках может быть несколько сложным из-за их пигмента. Этот способ удаления пятен от дезодоранта с помощью пищевой соды является полезным вариантом для темной одежды и, скорее всего, не избавляет от цвета. Проверьте этикетку по уходу за рубашкой, чтобы узнать, какие продукты можно, а какие нельзя использовать.
Если приведенный ниже метод не помогает, вы можете попробовать метод уксуса, упомянутый выше. Не забудьте проверить каждый метод на небольшом участке сорочки, прежде чем обработать все пятно.
Шаг 1. Создайте свое решение
Смешайте ½ стакана пищевой соды и ½ стакана воды, чтобы получить пасту в мерной чашке.
Шаг 2: намочите пятно
Положите рубашку в пластиковый контейнер и осторожно налейте горячую воду, которую может выдержать рубашка прямо на пятно от дезодоранта. Это помогает смягчить и растворить накопление дезодоранта. Опять же, всегда проверяйте этикетку ухода на своей одежде.
Шаг 3: Слейте и нанесите раствор
Слейте воду из емкости и нанесите из пищевой соды пасту на пятно от дезодоранта с помощью мягкой зубной щетки. Аккуратно вотрите пасту в пятно. Дайте своей рубашке нанести пасту на 20 минут.
Шаг 4: Машинная стирка
Выберите режим стирки в соответствии с этикеткой по уходу за рубашкой, используя горячую воду, если требуется. Для деликатных вещей стирайте вручную или используйте приложение для деликатной стирки.
Шаг 5: Высушите линию
Сушка рубашки на веревке или на воздухе позволит вам следить за пятном. Повторите описанные выше шаги, если пятно все еще остается, когда одежда высохнет. Не кладите рубашку в сушильную машину, пока пятно полностью не исчезнет, поскольку тепло краски может закрепить пятно, что усложнит его удаление.
Как вывести пятна от дезодоранта с помощью соды
Удаление пятен пищевой соды начинается с смешивания равных частей пищевой соды и воды до образования густой пасты. Нанесите смесь прямо на пятно и дайте ей впитаться в течение 20 минут, прежде чем смыть ее горячей водой. Всегда проверяйте этикетку ухода на своей одежде. Вы также можете замочить рубашку на ночь для более стойких пятен, а затем постирать ее в стиральной машине.
Как вывести пятна от дезодоранта с белой рубашки с помощью перекиси водорода
Если это разрешено на ярлыке ухода на вашей одежде, смешайте ½ стакана перекиси водорода с 2 стаканами прохладной воды и замочите загрязненную рубашку на 30 минут. Полностью прополощите рубашку перед стиркой. Перекись водорода может обесцвечивать темную одежду, поэтому этот процесс рекомендуется только для белой одежды. Избегайте использования этого метода на щекотливых тканях и шерстяных материалах.
Удалите пятна от дезодоранта лимонным соком
Выжмите сок лимона прямо на пятно от дезодоранта с небольшим количеством соли. Осторожно протрите рубашку, пока пятно не исчезнет, и полностью прополощите рубашку перед сушкой на воздухе. Это не рекомендуется для деликатной одежды, поскольку лимонный сок может повредить некоторые ткани. Всегда проверяйте этикетку по уходу и сначала попробуйте средство на небольшом, менее заметном участке.
Источник: whirlpool
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