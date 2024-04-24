Как вывести пятна от дезодоранта с черных рубашек

Вывести пятна от дезодоранта на черных рубашках может быть несколько сложным из-за их пигмента. Этот способ удаления пятен от дезодоранта с помощью пищевой соды является полезным вариантом для темной одежды и, скорее всего, не избавляет от цвета. Проверьте этикетку по уходу за рубашкой, чтобы узнать, какие продукты можно, а какие нельзя использовать.

Если приведенный ниже метод не помогает, вы можете попробовать метод уксуса, упомянутый выше. Не забудьте проверить каждый метод на небольшом участке сорочки, прежде чем обработать все пятно.