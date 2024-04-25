Чтобы посудомоечная машина и посуда вашей семьи сверкали чистотой, вам время от времени нужно думать о том, как очистить посудомоечную машину. Мы расскажем, как это делать правильно и с помощью эффективных способов.
Как очистить грязную посудомоечную машину уксусом и пищевой содой?
Извлеките любую посуду, прежде чем мыть посудомоечную машину уксусом, а затем выполните эти шаги.
Шаг 1. Очистите фильтр
Очистите фильтр в нижней части посудомоечной машины от любых кусочков пищи или мусора, таких как стекло, зерна попкорна или маленькие кусочки бумаги. Если возможно, снимите и очистите фильтр, чтобы устранить любые засоры или другие помехи. Имейте в виду, что некоторые фильтры нельзя снять.
Шаг 2: Добавьте белый уксус
Налейте 2 чашки (500 мл) белого уксуса в мерную стеклянную чашку или другой контейнер, который можно мыть в посудомоечной машине, и поставьте вертикально на нижнюю полку. Запустите обычный цикл с выключенной опцией сушки, чтобы очистить посудомоечную машину внутри. Не используйте моющее средство.
Шаг 3: Добавьте пищевую соду
После завершения цикла с уксусом посыпьте 1 стакан пищевой соды на дно посудомоечной машины и запустите цикл горячей воды . Это все, что нужно для того, чтобы очистить посудомоечную машину и придать ей хороший запах!
Как часто нужно мыть посудомоечную машину?
Чтобы посудомоечная машина работала эффективно, соблюдайте этот простой график чистки. Если у вас жесткая вода, вы можете очистить посудомоечную машину легким способом, чтобы удалить минеральные накопления.
- После каждой загрузки: удалите остатки пищи или мусор со дна посудомоечной машины.
- Ежемесячно: глубоко очищайте с помощью пищевой соды и уксуса или используйте моющее средство.
- При необходимости: очистите и отполируйте внешнюю часть посудомоечной машины.
- После мытья определенных предметов: если вы моете в посудомоечной машине предметы, не являющиеся посудой во избежание перекрестного загрязнения, может потребоваться очистить посудомоечную машину.
Источник: whirlpool
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