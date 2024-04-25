Налейте 2 чашки (500 мл) белого уксуса в мерную стеклянную чашку или другой контейнер, который можно мыть в посудомоечной машине, и поставьте вертикально на нижнюю полку. Запустите обычный цикл с выключенной опцией сушки, чтобы очистить посудомоечную машину внутри. Не используйте моющее средство.

После завершения цикла с уксусом посыпьте 1 стакан пищевой соды на дно посудомоечной машины и запустите цикл горячей воды . Это все, что нужно для того, чтобы очистить посудомоечную машину и придать ей хороший запах!

Как часто нужно мыть посудомоечную машину?

Чтобы посудомоечная машина работала эффективно, соблюдайте этот простой график чистки. Если у вас жесткая вода, вы можете очистить посудомоечную машину легким способом, чтобы удалить минеральные накопления.