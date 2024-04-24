Регулярное техническое обслуживание поможет не только обеспечить максимальную производительность, но и даст вам место для хранения любимых продуктов, поэтому поспешите разморозить вашу морозильную камеру. А мы расскажем вам, как правильно это сделать и дадим пошаговую инструкцию.
Как разморозить морозильную камеру
Разморозить морозильную камеру не сложно, но вам придется дождаться, пока лед растает, чтобы завершить работу. Первое, что нужно сделать, это подготовить морозильную камеру и правильно хранить продукты.
Шаг 1. Выключите и разгрузите морозильную камеру
Во-первых, отсоедините или выключите морозилку. Если у вас есть небольшая, более портативная морозильная камера, вы можете перенести ее в гараж или на улицу, чтобы облегчить уборку. Затем извлеките все продукты из морозильной камеры и поместите их в холодильники, чтобы они не разморозились.
Шаг 2. Определите, куда уйдет вода
Постелите полотенца или пластиковые подкладки на пол перед морозильной камерой. Вы также можете набить нижние полки тряпками или старыми пляжными полотенцами, чтобы впитать больше влаги. Некоторые морозильные камеры имеют дренажный шланг, помогающий удалять воду. Если в морозильной камере он есть, поместите конец в низкий таз или ведро. Чтобы облегчить дренаж, можно осторожно подложить прокладки под передние ножки морозильника, чтобы вернуть его обратно к дренажному шлангу.
Шаг 3. Дайте льду растать
Самый простой способ разморозить морозильную камеру – просто дать льду растаять самостоятельно. Отключив прибор от сети, оставьте дверцу открытой и дождитесь, пока лед растает самостоятельно. Если вы хотите ускорить процесс таяния, вы можете поставить вентилятор у морозилки, чтобы помочь ему разморозиться. Откройте дверцу морозильной камеры и поместите вентилятор так, чтобы воздух циркулировал в морозильной камере. Воздух комнатной температуры поможет льду таять чуть быстрее.
Шаг 4. Вытрите и почистите морозильную камеру
Когда лед в морозильной камере тает, вытирайте его тряпками или старыми полотенцами. Для этого хорошо подойдут пляжные полотенца – их большой размер помогает впитывать больше воды. Когда весь лед растает и вытерется, можно начать чистить внутреннюю часть морозильной камеры. Смешайте одну столовую ложку пищевой соды с четырьмя стаканами горячей воды, а затем с помощью тряпки протрите решетки, внутренние стенки и дверцу морозильной камеры. После этого влажной тряпкой все просушите.
Шаг 5: включите его снова и заполните
После размораживания, очистки и высушивания морозильника снова включите питание и подождите, пока он не достигнет нужной температуры. В зависимости от температуры окружающей среды и загрузки продуктов обычно занимает несколько часов, но может отличаться от прибора к прибору. Когда морозильная камера будет готова, вы можете извлечь пищу из охлаждающей камеры и положить ее обратно в прибор. Теперь вы можете насладиться результатом, ведь вам удалось разморозить морозильную камеру быстро и без проблем.
Источник: whirlpool
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