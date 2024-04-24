Шаг 5: включите его снова и заполните

После размораживания, очистки и высушивания морозильника снова включите питание и подождите, пока он не достигнет нужной температуры. В зависимости от температуры окружающей среды и загрузки продуктов обычно занимает несколько часов, но может отличаться от прибора к прибору. Когда морозильная камера будет готова, вы можете извлечь пищу из охлаждающей камеры и положить ее обратно в прибор. Теперь вы можете насладиться результатом, ведь вам удалось разморозить морозильную камеру быстро и без проблем.