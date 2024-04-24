Чтобы избавиться от неприжимного запаха в холодильнике вам не нужно покупать какие-то дорогие средства, ведь помочь могут 8 домашних продуктов.
Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике
Кроме очистки внутренних частей и частей холодильника, существуют естественные способы избавиться от неприятного запаха в холодильнике, например пищевая сода и уксус. Прочтите раздел ниже, чтобы узнать, что класть в холодильник, чтобы устранить запахи.
Пищевая сода
После того как холодильник будет тщательно очищен, поставьте коробку пищевой соды на одну из полок. Вы можете сделать то же самое для морозильника. Этот натуральный дезодорант поможет поглотить и избавиться от неприятного запаха с холодильника.
Активированный уголь
Поместите одну бумажную миску с активированным углем в холодильник, а одну в морозильную камеру. Для особо сильных запахов в каждое отделение можно добавить несколько чаш.
Мятное дыхание
Уложите мяту на бумажную тарелку и оставьте тарелку на центральной полке холодильника, чтобы устранить запахи пищи и другие запахи.
Газета
Создайте бумажные шарики из газетных страниц, а затем положите их на бумажную тарелку. Добавьте каплю кулинарной ванили на каждый бумажный шарик. Поставьте тарелку на каждую полку в холодильнике и морозильной камере на несколько недель — углерод в газетных чернилах поможет избавиться от неприятного запаха.
Лимоны
Еще одним полезным средством могут стать лимоны. Используйте полотенце, смоченное лимонным соком, чтобы протереть полки после очистки холодильника. Для максимального поглощения можно оставить ломтики лимона в миске в холодильнике на несколько часов или до недели.
Кофейная гуща
Кофейная гуща содержит азот, прекрасно нейтрализующий запахи. Если вы имеете дело с запахом из холодильника, попробуйте поставить небольшую миску с кофейной гущей в холодильную камеру. Это не только поможет избавиться от неприятного запаха с холодильника, но и оставит легкий запах кофе.
Уксус
Для очень стойких запахов протрите внутреннюю часть холодильника смесью равных частей воды и белого уксуса. Этот природный дезодорант может помочь избавиться от стойких запахов.
Овес
Овес также может помочь поглощать запахи с холодильника. Положите сырой овес в открытую емкость в холодильник, чтобы естественно дезодорировать ваш холодильник.
Источник: whirlpool
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