Пищевая сода

После того как холодильник будет тщательно очищен, поставьте коробку пищевой соды на одну из полок. Вы можете сделать то же самое для морозильника. Этот натуральный дезодорант поможет поглотить и избавиться от неприятного запаха с холодильника.