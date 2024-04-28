Если вы оставили пятна от томатного соуса на своей любимой одежде, то вам не стоит волноваться, ведь их вполне реально убрать.
Как убрать пятна от томатного соуса на одежде
К счастью, одна из приведенных ниже техник борьбы с пятнами поможет убрать пятна от томатного соуса на вашей одежде. Независимо от того, какой метод вы выберете, начните сначала с этих шагов:
- Ложкой соскребите столько соуса из одежды, а затем воспользуйтесь бумажным полотенцем, чтобы промокнуть излишки.
- Промойте пятно холодной водой. По возможности, сделайте это с тыльной стороны пятна, чтобы оно вытолкнуло пятно из волокон ткани.
Теперь вы готовы справиться с оставшимся пятном. Выберите способ удаления пятен в зависимости от типа пятна: обычные помидоры, томатный соус или томатный соус на белой рубашке.
Предварительно обработать моющим средством
Нанесите моющее средство для борьбы с пятнами прямо на пятно от помидоров. Используйте моющее средство, содержащее ферменты для борьбы с пятнами. Мягкими круговыми движениями вотрите моющее средство в пятно зубной щеткой с мягкой щетиной. Оставьте примерно на 5-10 минут, затем стирайте с обычной загрузкой белья в самой горячей воде.
Нанесите пятновыводитель
Нанесите пятновыводитель. Мы обнаружили, что бабушкин секретный пятновыводитель особенно эффективен для того, чтобы убрать пятна от томатного соуса. Перемешайте пятновыводитель пальцем и оставьте его на 5-10 минут. Стирайте с обычной загрузкой белья на самой горячей воде.
Добавьте отбеливатель
Если вы разлили томатный соус на белую рубашку (упс!), отбеливатель, пожалуй, самый лучший выбор, чтобы убрать пятна. Смешайте 1/4 стакана жидкого отбеливателя и один галлон прохладной воды в раковине или ведре. Полностью окуните одежду в раствор и оставьте на пять минут.
Затем снимите одежду и постирайте в горячей воде. Используйте стиральный порошок для борьбы с пятнами и дополнительный 1/3 стакана отбеливателя, добавленный в дозатор отбеливателя стиральной машины (обычно расположен рядом с дозатором моющего средства).
Как убрать пятна от томатного соуса с ковра
Используйте ложку, чтобы зачерпнуть томатный соус с ковра, а затем воспользуйтесь одним из этих методов (или обоих), чтобы избавиться от остатков красного пятна.
Обработать мыльным раствором
Смешайте одну столовую ложку жидкого мыльного средства с двумя стаканами прохладной воды. Нанесите смесь на пятно чистой белой ткани. Промокните, пока жидкость не впитается и пятно не исчезнет.
Применить нашатырный спирт
Смешайте одну столовую ложку нашатырного спирта и 1/2 стакана холодной воды. Нанесите смесь на пятно с помощью белой ткани. Промокните, пока жидкость и пятно не впитаются.
Источник: tasteofhome
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