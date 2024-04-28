Если вы оставили пятна от томатного соуса на своей любимой одежде, то вам не стоит волноваться, ведь их вполне реально убрать.

Как убрать пятна от томатного соуса на одежде

К счастью, одна из приведенных ниже техник борьбы с пятнами поможет убрать пятна от томатного соуса на вашей одежде. Независимо от того, какой метод вы выберете, начните сначала с этих шагов:

  1. Ложкой соскребите столько соуса из одежды, а затем воспользуйтесь бумажным полотенцем, чтобы промокнуть излишки.
  2. Промойте пятно холодной водой. По возможности, сделайте это с тыльной стороны пятна, чтобы оно вытолкнуло пятно из волокон ткани.

Теперь вы готовы справиться с оставшимся пятном. Выберите способ удаления пятен в зависимости от типа пятна: обычные помидоры, томатный соус или томатный соус на белой рубашке.

томатный соус

Предварительно обработать моющим средством

Нанесите моющее средство для борьбы с пятнами прямо на пятно от помидоров. Используйте моющее средство, содержащее ферменты для борьбы с пятнами. Мягкими круговыми движениями вотрите моющее средство в пятно зубной щеткой с мягкой щетиной. Оставьте примерно на 5-10 минут, затем стирайте с обычной загрузкой белья в самой горячей воде.

Нанесите пятновыводитель

Нанесите пятновыводитель. Мы обнаружили, что бабушкин секретный пятновыводитель особенно эффективен для того, чтобы убрать пятна от томатного соуса. Перемешайте пятновыводитель пальцем и оставьте его на 5-10 минут. Стирайте с обычной загрузкой белья на самой горячей воде.

Добавьте отбеливатель

Если вы разлили томатный соус на белую рубашку (упс!), отбеливатель, пожалуй, самый лучший выбор, чтобы убрать пятна. Смешайте 1/4 стакана жидкого отбеливателя и один галлон прохладной воды в раковине или ведре. Полностью окуните одежду в раствор и оставьте на пять минут.

Затем снимите одежду и постирайте в горячей воде. Используйте стиральный порошок для борьбы с пятнами и дополнительный 1/3 стакана отбеливателя, добавленный в дозатор отбеливателя стиральной машины (обычно расположен рядом с дозатором моющего средства).

стирка

Как убрать пятна от томатного соуса с ковра

Используйте ложку, чтобы зачерпнуть томатный соус с ковра, а затем воспользуйтесь одним из этих методов (или обоих), чтобы избавиться от остатков красного пятна.

Обработать мыльным раствором

Смешайте одну столовую ложку жидкого мыльного средства с двумя стаканами прохладной воды. Нанесите смесь на пятно чистой белой ткани. Промокните, пока жидкость не впитается и пятно не исчезнет.

Применить нашатырный спирт

Смешайте одну столовую ложку нашатырного спирта и 1/2 стакана холодной воды. Нанесите смесь на пятно с помощью белой ткани. Промокните, пока жидкость и пятно не впитаются.

Источник: tasteofhome

Читайте также:

Как вывести пятна от чернил из одежды: несколько действенных шагов

Как вывести пятна от травы из одежды: четыре действенных способа

Как удалить пятна от макияжа из одежды: несколько действенных советов