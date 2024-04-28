Пятна от томатного соуса на одежде это не самое страшное, что может быть, ведь их легко убрать.

Если вы оставили пятна от томатного соуса на своей любимой одежде, то вам не стоит волноваться, ведь их вполне реально убрать.

Как убрать пятна от томатного соуса на одежде

К счастью, одна из приведенных ниже техник борьбы с пятнами поможет убрать пятна от томатного соуса на вашей одежде. Независимо от того, какой метод вы выберете, начните сначала с этих шагов:

Ложкой соскребите столько соуса из одежды, а затем воспользуйтесь бумажным полотенцем, чтобы промокнуть излишки. Промойте пятно холодной водой. По возможности, сделайте это с тыльной стороны пятна, чтобы оно вытолкнуло пятно из волокон ткани.

Теперь вы готовы справиться с оставшимся пятном. Выберите способ удаления пятен в зависимости от типа пятна: обычные помидоры, томатный соус или томатный соус на белой рубашке.

Предварительно обработать моющим средством

Нанесите моющее средство для борьбы с пятнами прямо на пятно от помидоров. Используйте моющее средство, содержащее ферменты для борьбы с пятнами. Мягкими круговыми движениями вотрите моющее средство в пятно зубной щеткой с мягкой щетиной. Оставьте примерно на 5-10 минут, затем стирайте с обычной загрузкой белья в самой горячей воде.

Нанесите пятновыводитель

Нанесите пятновыводитель. Мы обнаружили, что бабушкин секретный пятновыводитель особенно эффективен для того, чтобы убрать пятна от томатного соуса. Перемешайте пятновыводитель пальцем и оставьте его на 5-10 минут. Стирайте с обычной загрузкой белья на самой горячей воде.

Добавьте отбеливатель

Если вы разлили томатный соус на белую рубашку (упс!), отбеливатель, пожалуй, самый лучший выбор, чтобы убрать пятна. Смешайте 1/4 стакана жидкого отбеливателя и один галлон прохладной воды в раковине или ведре. Полностью окуните одежду в раствор и оставьте на пять минут.

Затем снимите одежду и постирайте в горячей воде. Используйте стиральный порошок для борьбы с пятнами и дополнительный 1/3 стакана отбеливателя, добавленный в дозатор отбеливателя стиральной машины (обычно расположен рядом с дозатором моющего средства).

Как убрать пятна от томатного соуса с ковра

Используйте ложку, чтобы зачерпнуть томатный соус с ковра, а затем воспользуйтесь одним из этих методов (или обоих), чтобы избавиться от остатков красного пятна.

Обработать мыльным раствором

Смешайте одну столовую ложку жидкого мыльного средства с двумя стаканами прохладной воды. Нанесите смесь на пятно чистой белой ткани. Промокните, пока жидкость не впитается и пятно не исчезнет.

Применить нашатырный спирт

Смешайте одну столовую ложку нашатырного спирта и 1/2 стакана холодной воды. Нанесите смесь на пятно с помощью белой ткани. Промокните, пока жидкость и пятно не впитаются.

Источник: tasteofhome

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