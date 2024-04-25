Гороскоп с 22 по 28 апреля, когда Луна в Скорпионе - представляет собой истинный конец неожиданных событий и сдвигов в вашей жизни.

Вы можете иметь большую ясность в отношении значения того, что произошло в прошлом месяце.

Самый удачный день недели для каждого знака зодиака с 22 по 28 апреля 2024 года:

Овен

Самый удачный день для Овна: четверг, 25 апреля.

Вы находитесь в невероятно преобразующем периоде своей жизни; единственная проблема в том, что он движется не так быстро, как хотелось бы. Хотя это может быть непросто для любого, поскольку это первый знак зодиака, иногда может показаться совершенно невозможным практиковать терпение. Эта медлительность, которую вы испытываете, также означает, что вы лицом к лицу столкнетесь с вашей величайшей удачей и судьбой.

В четверг, 25 апреля, Меркурий остановится прямо в Овне, завершив три недели размышлений и означая, что вы снова почувствуете больший импульс в жизни своей мечты. Овен управляет вашим домом, что влияет на ваши убеждения, подлинность и способность гарантировать, что каждое принимаемое вами решение действительно связано с вашей истиной.

Телец

Самый удачный день для Тельца: четверг, 25 апреля.

Меркурий остановится прямо в Овне, помогая вам действовать в соответствии со своими мечтами и интуицией. Энергия Овна управляет вашим подсознанием, где также укоренятся божественные идеи и руководство Вселенной. В этот период размышлений вы больше сидите наедине с собой, размышляя об идеях или мечтах, по которым еще не предприняли действий, и исследуя причины, по которым вы делаете именно это. По указанию станций Меркурия возникнет внезапное желание начать что-то новое.

Когда в четверг, 25 апреля, станции Меркурия направятся в Овен, вы сможете лучше понять идеи, над которыми размышляли, и знать, как воплотить их в жизнь.

Близнецы

Самый удачный день для Близнецов: вторник, 23 апреля.

В вашей профессиональной жизни произошли изменения и сдвиги, которые привели к знакомству с новыми людьми, созданию прочных отношений и пониманию того, насколько полезными могут быть правильные люди. Вы преуспеваете в любой социальной среде, но максимальное использование того, что вы испытываете, поможет вам сосредоточиться на том, чего вы хотите. Вселенная просит вас конкретизировать то, что вы проявляете.

Недостаточно просто сказать об успехе, свободе или богатстве, нужно по-настоящему позволить себе мечтать о пути, по которому вы хотите идти, чтобы привести к желаемому месту назначения.

Рак

Самый удачный день для Рака: четверг, 25 апреля.

В вашей жизни есть место для всего, о чем вы мечтаете, но вы должны позволить себе расширить свое внимание, чтобы воспользоваться удивительными возможностями, которые вам предлагаются. Хотя приспосабливаться к этой новой эре жизни — это нормально, осознание того, что происходящие изменения являются частью божественного плана, поможет вам увидеть и принять события в более позитивном и оптимистическом свете. Большая часть воплощения той жизни, которую вы хотите, — это осознание того, что вы можете иметь все, что когда-либо хотели.

Меркурий, планета, управляющая общением, в четверг, 25 апреля, расположится прямо в Овне, принеся новые разработки и предложения в ваш профессиональный сектор.

Лев

Самый удачный день для Льва: четверг, 25 апреля.

Как огненный знак, вы чувствовали себя как дома в энергии в апреле с Меркурием, Хироном, Северным Узлом и солнечным затмением, все в Овне. Еще более особенным является то, что энергия Овна управляет темами удачи, изобилия, путешествий, возможностей и новых начинаний в вашей жизни. Это действительно послание Вселенной о том, что все, о чем вы мечтаете, может быть реализовано , но вам нужно будет использовать силу энергии огня, чтобы это произошло.

Энергия огня смелая, отважная и целеустремленная. Он понимает, что лучшие моменты жизни — это те, которые всегда требуют некоторого риска, чтобы их осуществить.

Дева

Самый удачный день для Девы: вторник, 23 апреля.

Энергия Скорпиона управляет вашим домом общения, в том числе тем, как вы разговариваете сами с собой, разговорами с другими и соглашениями, которые вы заключаете. Как бы сильно вы ни хотели в последнее время воспользоваться новыми возможностями в своей жизни, вы не решаетесь сказать чему-либо «да», потому что вас вселяет неуверенность относительно того, какой выбор является правильным . Хотя сказано, что правильным выбором всегда будет тот, который вы решите сделать, есть также свет в конце туннеля, когда вы начнете чувствовать большую ясность и толчок, чтобы начать делать что-то самостоятельно.

Весы

Самый удачный день для Весов: вторник, 23 апреля.

Продолжая идти по этому пути в 2024 году, зная, что он принесет большие перемены, но не понимая, что это может означать, вы получаете последовательное подтверждение того, что вы на правильном пути. Было бы лучше, если бы вы помнили, что, хотя цель энергии — принести вашу судьбу и ваше высшее «Я», это означает, что вам нужно высвободить то, что больше не резонирует и не предназначено для вас. Сосредоточьтесь на создании пространства в своей жизни, веря, что по мере развития событий у вас будет не просто жизнь, о которой вы мечтали, но и богатство.

Скорпион

Самый удачный день для Скорпиона: четверг, 25 апреля.

В последнее время вы почувствовали сильное желание найти или создать в своей жизни пространство, к которому вы действительно почувствуете себя принадлежащим. Будь то домашняя обстановка, карьера или круг общения, вы хотели встряхнуть ситуацию и сделать что-то по-другому, но еще не придумали, как начать это делать. Ваша недавняя энергия связана не только с тем, чего вы хотите, но и с новой частью вашей заботы о себе, которая позволяет вам по-настоящему увидеть, как вы можете улучшить свою жизнь, чтобы сделать ее своей собственной.

Стрелец

Самый удачный день для Стрельца: вторник, 23 апреля.

На неделе с 22 апреля вы испытываете глубокую энергию, чувствуя побуждение больше сосредоточиться на своих детских мечтах и ​​на том, что приносит вам больше всего радости, но, возможно, вы учитесь находить баланс с тем, куда ведет вас ваша интуиция. . Божественное сочетание энергий Скорпиона и Овна на неделе 22 апреля подарит вам момент прозрения относительно ваших мечтаний. Тем не менее, вы также можете осознать, что вам нужно внести некоторые изменения, чтобы это произошло. Идея здесь состоит в том, чтобы понять, что вам, возможно, придется продлить удовлетворение, чтобы получить полную изобильную жизнь, к которой вы стремитесь, но также верить, что оно того стоит.

Козерог

Самый удачный день для Козерогов: вторник, 23 апреля.

Полнолуние в Скорпионе взойдет активируя темы более глубокого осознания и стремления привлечь в жизнь удачу и изобилие. За последний год вы добились больших успехов в своей жизни , не только в карьере, но и в способности точно знать, чего вы хотите и заслуживаете. Из-за этого ваша энергия также изменилась, поскольку вы стали более открыты для риска, и это помогло вам начать привлекать новые возможности. Вы можете быть благодарны за то, чего достигли, и при этом знать, что вам суждено больше.

Водолей

Самый удачный день для Водолея: среда, 24 апреля.

Когда вы поймете, что вы действительно свободный духом, вы сможете раскрыть больше своих природных дарований и талантов. Это более заметно в вашей профессиональной жизни, поскольку вы склонны менять карьеру, специальность или работу чаще, чем другие. Речь идет не о меньшей приверженности своему успеху, а лишь о том, что вы находитесь в состоянии постоянной профессиональной трансформации, поскольку Скорпион управляет этой частью вашей жизни. Чтобы максимально эффективно использовать эту энергию, важно осознавать, что ваш величайший источник удачи — это просто способность проявить себя тем, кто вы есть на самом деле..

Рыбы

Самый удачный день для Рыб: вторник, 23 апреля.

Вы потратили достаточно времени на подготовку крыльев. Теперь вы должны воспользоваться предоставленными вам возможностями и посмотреть, как далеко вы сможете взлететь. В последнее время за кулисами проделана большая работа, поскольку вы склонны мечтать в одиночестве или начинаете работать над секретным проектом. Не позволяйте никому говорить вам, что вы ошибаетесь, оставляя при себе лучшие идеи, потому что это дает вам шанс обрести уверенность в состоянии готовности. Как бы вы ни были сосредоточены и заняты своей мечтой, вы приближаетесь к моменту, когда жизнь начнет стремительно набирать обороты, побуждая вас расправить эти прекрасные крылья и полететь.

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