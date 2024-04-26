Эксперт проекта "Зважені та щасливі", популярная фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась рецептом полезных, диетических и очень вкусных котлет из курицы.

Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить вкусные и нежные куриные котлетки, которые станут настоящей находкой для худеющих.

Для приготовления рубленых куриных котлет с брокколи звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты:

яйца – 2 шт.

филе куриное – 400 г

брокколи - 150 г

мука цельнозерновая – 3 ст.л.

соль, перец черный молотый, сухой чеснок – по вкусу

Куриное филе и брокколи звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская нарезает мелкими кусочками. В миске смешиваем нарезанное мясо, брокколи, добавляем цельнозерновую муку, яйца, а также соль, перец и сухой чеснок, хорошо все перемешиваем.

На разогретую сковороду с добавлением небольшого количества растительного масла ложкой выкладываем фарш и сразу формируем котлетки. Жарим котлеты примерно 7-10 минут с обеих сторон. Звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская отметила, что котлетки должны остаться сочными.

Ранее звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская предложила украинцам рецепт оригинального соуса для салатов. Для его приготовления нам понадобится половинка спелого авокадо, 4-6 ст.л. воды, 3 ст.л. растительного масла, 3 ст.л. лимонного сока, 0,5 ч.л. сушеного чеснока, 0,25 ч.л. кориандра, соль и перец.

Сначала погружным блендером перебиваем все ингредиенты, кроме воды, до максимальной однородности, а затем регулируем густоту соуса, добавляя воду.

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Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.

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