Отбелить белье без отбеливателя вы сможете, если используете продукт, уже имеющийся в вашем холодильнике.

Даже если в вашей прачечной есть кувшин с отбеливателем, это может быть не лучший вариант для отбеливания вашей одежды, ведь отбелить белье без отбеливателя гораздо безопаснее. И мы расскажем, как это сделать.

Почему отбеливатель – плохой вариант?

Это может быть небезопасно. Заинтересованные дети иногда проливают или даже выпивают отбеливатель. Если отбеливатель смешать с другими веществами (например, уксусом), он образует токсичные пары.

Пассивное влияние отбеливателя также является проблемой. Исследование 2015 года, проведенное европейскими исследователями, показало, что наличие отбеливателя на дому привело к более высокому уровню детских болезней, таких как тонзиллит, грипп и проблемы с дыханием.

Но отбелить белье без отбеливателя тоже можно, а чудодейственным очистительным ингредиентом… лимонный сок! Лимонный сок – это натуральный, экологически чистый отбеливатель.

Как действует отбеливание лимонным соком?

Лимонный сок содержит большое количество лимонной кислоты. Ферменты в кислоте реагируют с пятнами на вашем белье, разрыхляют и удаляют их естественным путем, оставляя ткани прекрасно белыми. Поэтому отбелить белье без отбеливателя вполне реально, если вы возьмете обычный лимон. Этот отбеливающий эффект действует и на другие вещи, например ваши волосы и зубы, но использовать его следует очень осторожно, чтобы избежать повреждения.

Отбеливание лимонным соком лучше использовать для белого белья, поскольку цветные вещи могут быстрее потускнеть под действием лимонного сока.

Как отбелить одежду без отбеливателя при ручной стирке

Смешайте две чашки лимонного сока с одной чашкой соли. Смочите одежду в растворе, хорошо прополощите и оставьте сушиться на солнце. Солнечный свет также действует как естественный отбеливатель.

Как отбелить белье без отбеливателя в стиральной машине.

Использовать лимонный сок для отбеливания в стиральной машине гораздо проще. Просто добавьте чашку лимонного сока вместе со стиральным средством и постирайте, как обычно. Опять же высушивание одежды на солнце усилит эффект отбеливания.

Используя лимонный сок вместо отбеливателя во время стирки, вы можете расслабиться, осознавая, что ваша одежда будет прекрасно белой без ущерба для вашего здоровья или окружающей среды.

Источник: tasteofhome

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