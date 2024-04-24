Александр работал в сфере бизнеса, но в первые дни российской агрессии - в свой день рождения - он решил пойти на военный призыв.

Александр, военнослужащий из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, родился в Ужгороде и ему 34 года. В период с 2015 по 2016 он участвовал в операции объединенных сил на востоке Украины.

После этого он работал в сфере бизнеса, занимаясь установкой сцен, освещением, звуком и большими мониторами на разных массовых мероприятиях. В первые дни российской агрессии, 28 февраля 2022 года, в свой день рождения он решил пойти на военный призыв. Его историю рассказали на странице Закарпатского легиона в Facebook.

С начала полномасштабного вторжения Александр в составе своего штурмового подразделения находился на всех горячих точках, где действовало 128 ОГШБр: от обороны в Запорожье до штурмов в Херсонской области, от сдерживания россиян на Бахмуте до контрнаступления в Запорожье. Во время этих боев он получил три контузии и осколочные ранения.

"Тяжелее всего для меня было на Херсонщине. Мы прорывали передний край россиян в посадках, вели ближние бои. Впереди шел танк, за ним штурмовики на четырех "BMW" плюс "УР-ка". Во время одного из штурмов "УР-ка" поехала не в том направлении, танк стал, одна из "BMW" закипела. Тогда мы пошли вперед на трех "BMW", одна из которых взорвалась на мини, а другие подбили из "ПТУРов". стало "200", а другие - "300". Понятно, что при штурмах потери неизбежны, но это был ужас", - рассказал Александр.

Во время войны он часто сталкивается с русскими военными лицом к лицу. Кроме того, Александр и его товарищи часто вынуждены были принимать трудные решения.

"Со взвода осталось 12 бойцов — измотанных, истощенных, только после "мясорубки". Ушли только четверо. Посадка протяженностью 1,6 километра, а в ней, по данным разведки, 17 россиян. Мы идем и не знаем, что будет через несколько минут. К счастью, слева уже зашло соседнее подразделение, а саму посадку перед тем красиво "прокосила" .". Поэтому россиян уже не было, мы только закрепились. Но могло быть совсем по-другому. Не страшно ли в такие моменты? На самом деле страшно, даже очень, но ты двигаешься, работаешь и на адреналине не замечаешь страха", - сказал Александр.

Он также подчеркнул, что на войне очень тяжело, а с другой стороны все просто нужно выполнить свою работу, чтобы защитить свою страну и не дать ее оккупировать. К тому же видно, какой человек действительно.

"Если штурмовик, то идешь на штурм, командир отделения - ведешь в бой, медик - эвакуируешь. Это тяжелая и страшная работа, но она проста - ты не заморачиваешься, как на цивилке. Здесь каждый закаляется и проявляет свою сущность, видит, кем он есть на самом деле", - подытожил Терен.

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